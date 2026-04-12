4月11日、元「Hey! Say! JUMP」（以下、JUMP）の中島裕翔が、女優の新木優子との結婚を発表した。おめでたい報告となったが、ファンの間では、中島のグループ脱退時の “不義理” が再燃しているようだ。

中島と新木は、それぞれの所属事務所の公式サイトで結婚を報告した。

「2人は2017年の映画『僕らのごはんは明日で待ってる』でダブル主演を務め、2018年のドラマ『SUITS/スーツ』（フジテレビ系）でも共演し、バラエティ番組で気心知れたやりとりを見せていました。2025年12月の『NEWSポストセブン』で、2人が将来を見据えて交際していると伝えられ、新年度にゴールインとなったのです」（スポーツ紙記者）

2人の結婚発表を微笑ましく見るファンも多い。しかし、一方で

《ほんとなら素直におめでとうって言いたいけど、流石にな…あんな辞め方しといて何なのって思ってしまった》

《裕翔くん、結婚か…喜ばしいことなんだけど、なんか複雑だな やっぱり結婚したかったから、脱退したのかな》

《脱退理由をちゃんと発表しないまま結婚発表はしてさ。素直にお祝いできない》

など、不満の声も見受けられる。中島は、2025年8月にJUMPを脱退したが、辞め方に疑問を持たれていた。

「中島さんは、8月28日付けでグループを辞めるという “即日脱退” でした。3日後にはJUMP全員で出演する音楽イベントが控えていましたが、こちらはファンからすれば “ドタキャン” する形になり、なぜグループを辞めるかというはっきりした説明もなかったのです。

新木さんとはドラマの共演歴も多く、2人の関係はファンの間で “ゆとゆこ” と称され、好意的に見られていたため、結婚自体に反発しているわけではないでしょう。ただ、“説明なし脱退” から約8カ月後の結婚報告には、モヤモヤする人もいたのだと思われます」（芸能記者）

JUMPは2007年にCDデビューし、2027年にデビュー20周年を迎える。周年イヤーを前に、中島が脱退したことで、ほかのメンバーの心境が心配された。

「2025年12月におこなわれたJUMPの福岡公演で、山田涼介さんがライブのエンディングで『すごくみなさんに会いたかったです。心配をかけてしまってごめんなさい』と、涙ながらに謝罪したことがX上で拡散されました。

山田さんと中島さんは親交が深く、ともにグループを牽引する存在だったため、“号泣謝罪” しながらステージで気丈にパフォーマンスする山田さんの姿に、心を痛めるファンも多かったのです」（同前）

本誌「Smart FLASH」は12月、山田のライブでの発言について、STARTO ENTERTAINMENTに問い合わせたが、回答は得られなかった。グループ脱退後、中島は事務所に残り、俳優として活動している。

「中島さんは、9月のInstagramで、2026年1月のドラマ『シリウスの反証』（WOWOW）への出演を告知しましたが、ここでも脱退の経緯の説明はなく、SNSで『失礼すぎる』と物議を醸していたんです。

その後、10月に個人のファンクラブを開設するも、12月に新木さんと熱愛報道、そして今回の結婚発表と、ファンを混乱させる事態が続いています。

山田さんをはじめJUMPメンバーが必死にグループを守る一方、中島さんの “マイペース” な行動に疑問を持たれているようです」（同前）

デビュー20周年を前にグループから去り、ゴールインした中島の真意は、はたして──。