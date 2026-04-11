【シャトレーゼ】4月の福箱はどら焼きにワッフル、饅頭にサンドも...！大充実の内容だよ〜。

菓子メーカーの「シャトレーゼ」は、2026年4月30日まで、オンラインショップ限定で「4月の福箱」を販売中です。

シャトレーゼの人気商品がセットに！

シャトレーゼの「福箱」は、季節のおすすめや人気商品が楽しめる通販限定のお得な詰め合わせです。4月も「お菓子セット」と「アイス・冷食セット」の2種類が登場しています。

お菓子セット

お菓子セットの福箱には、北海道産バターを使用したどらやきや、2種のレーズンの食感が楽しめるレーズンサンドなどが入っています。

＜詰め合わせ内容＞●かりんとう饅頭...2個●笑みころん...4個●北海道産バターどらやき...2個●揚げ餅 燻製醤油小袋...2袋●窯焼きチーズ饅頭...2個●豊酪...2個●ビスキュイワッフルスイート...2個●シャトー・レザン...2個●シュガースコーンチョコチップ...2個●なんばんショコラサンド シュガーロード・キャラメル...2個

10種入りで、価格は3244円（送料込み）です。

アイス・冷食セット

「アイス・冷食セット」の福箱は、シャトレーゼで人気のアイスや便利な冷凍食品がたっぷり。定番のチョコバッキーはもちろん、マルゲリータやカレーなどのごはん系商品も充実しています。

＜詰め合わせ内容＞チョコバッキー カジゴン(6本入) ...1袋アイスキャンディー ソーダ(6本入) ...1袋CHATERAISE PREMIUM ストロベリー(4個入) ...1袋デザートショコラボール バニラ(20個入) ...1袋【HOTEL MADE】カレー3種いずれか1種...1袋そのまま焼くだけピザ マルゲリータ...1袋

6種入りで、価格は3955円（送料込み）です。

注文受付期間は、どちらも4月30日まで。配達可能期間は4月6日から5月5日までです。

また、ログインして商品を購入すると、シャトレーゼの店舗やオンラインショップで使える「カシポポイント」3倍の特典が付きます。「カシポポイント」を貯めると、値引きや豪華な特典と交換可能です。

「4月の福箱」は数量限定のため、なくなり次第販売を終了します。

東京バーゲンマニア編集部