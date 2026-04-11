『仮面ライダーゼッツ』第30話「処する」、美浪の正体を知った莫の決断は…？
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第30話「処する」が、あす4月12日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】美浪の正体に失望し怒る莫 第30話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第30話「処する」あらすじ
美浪（八木美樹）がCODEのエージェント…。真実を知った莫（今井）は、美浪は“家族のフリ”をしていただけと失望、怒りを露わにする。
夢の中で美浪が再びキャットナイトメアに改変された。莫はゼッツカタストロムに変身、正体を知りながらもキャットナイトメアに襲いかかるが…！？
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】美浪の正体に失望し怒る莫 第30話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第30話「処する」あらすじ
美浪（八木美樹）がCODEのエージェント…。真実を知った莫（今井）は、美浪は“家族のフリ”をしていただけと失望、怒りを露わにする。
夢の中で美浪が再びキャットナイトメアに改変された。莫はゼッツカタストロムに変身、正体を知りながらもキャットナイトメアに襲いかかるが…！？
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。