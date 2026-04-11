弁護士の橋下徹氏（56）が11日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9・25）に出演。顔を腫らした状態で登場し、事情を説明した。

冒頭、トミーズ・雅の指示で橋下氏にカメラがズームすると、顔が赤く腫れた様子があらわに。トミーズ・雅から「アンパンマンになろうとしてるの？」とイジられ、「これでもだいぶ治まったんですけど…アレルギー湿疹で…」と説明した。

前日の段階では番組に来られないかもと連絡していたといい、前日の写真が映し出されると、共演陣からは「やばー！」などと声が上がった。まぶたも頬も腫れ上がった状態で、雅には「ボクサーの打たれた次の日やん」と驚かれた。

「2、3日前ぐらいからちょっと危ないなと思ってたら、昨日こういう風になって。原因が花粉症か犬アレルギーか分からないんですけど、アレルギー系なんですよ」と語った。「病院に行って、（今後は）治まっていくとういことで…」と快方に向かっているといい、この日の収まり具合を見て、出演OKと判断したという。アキナ・山名文和からは「似てる人来てんのかなと思った」と言われた。

「怖いですね、人間の体というのは」と言う雅に、「誰でもなり得る」と橋下氏。「6年前からパグを飼ってるんですけども…。犬アレルギーだった場合は、家族は“パパが出て行ってや”と」と苦笑い。「原因が犬やったら、僕家かわってます」と今後への不安をのぞかせ、笑いを誘っていた。