抜群に美味しいーーーッ！！【ローソン】苺の美味しさを堪能せよ♡「新作スイーツ」

いちごのデザートが食べたくなった時は、【ローソン】の「新作スイーツ」をチェックしてみて。 いちごスイーツ専門店の【ICHIBIKO（イチビコ）】が監修した、いちごを使った新作スイーツが登場している様子。いちごが香る、本格的な味わいに期待できそうです。今回は、お手軽感のあるシュークリーム、マニアも絶賛したドーム型ケーキをご紹介。いちごの美味しさを堪能できそうな仕上がりのスイーツを、終売前にチェックしてみて！

ザクザクした食感にも期待！

片手間にサクッと食べられそうな、お手軽感が嬉しい「Uchi Café×ICHIBIKO いちごのクッキーシュー」。スイーツブロガーの@sujiemonさんによれば、「ザクザク食感の堅クッキー生地」とのことで、しっかりとした食べ応えを感じられるはず。生地はほどよく厚みがある分、ほんのり香ばしい味わいが、いちごの甘酸っぱさと共にバランス良く味わえそうです。

自分へのご褒美にぴったりな豪華さ

「いちごのクッキーシュー」の中身にも注目。公式サイトによれば、「北海道産生クリームと練乳を使ったミルククリーム、果肉入りいちごソースを注入したいちごの酸味とミルク感が楽しめる」とのことで、こだわりの素材を使った豪華な仕上がりです。@sujiemonさんは、「程良い酸味が爽やかでおいしい！」「甘酸っぱい苺の美味しさを追求」と、味についてコメント。天面にはいちごをイメージさせる華やかなトッピングがあり、自分へのプチご褒美にもぴったりかも。

食感の違いを楽しむカロリー控えめスイーツ

ちょっとユニークなスイーツを食べたい時は、ドーム型の「Uchi Café×ICHIBIKO ショコラドーム いちご」がおすすめ。公式サイトによれば、「いちごソース入りのミルククリームに、さらにコーティングチョコを上掛け」とのことで、チョコレートのパリッとした食感も楽しめるはず。ミルククリームとチョコレートそれぞれの異なる食感により、クセになるかもしれません。カロリーは183kcalと、スイーツにしてはやや控えめ。夕食後のデザートにも、罪悪感なく食べられそう。

たっぷりいちごのソースにときめいて

「ショコラドーム いちご」の断面は、いちごソースとミルククリームのコントラストが映え、見ているだけで食欲を刺激されそう。@sujiemonさんは、「甘酸っぱいいちごソースが抜群に美味しい」と絶賛。いちごソースはたっぷりと入っており、とろけるような口当たりに期待大。少し冷凍すれば、アイスケーキ風にも楽しめるかもしれません。いちご好きなら、この機会を見逃さないで！

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※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino