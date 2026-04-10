luvが、2026年第2弾シングル「bye<3」（読み：バイ）を4月22日にリリースすることを発表し、ジャケット写真を公開した。

本楽曲は、出会いと別れ、新生活の始まり、新たなスタートを迎える全ての人にそっと寄り添う春ソングだという。公開されたジャケット写真は、ベッドに置かれたスーツケースが、無機質ながらもどこか温かくノスタルジーを感じさせるアートワークに仕上がっている。

◾️追加公演＜luv ASIA TOUR 2026 - EXTRA SHOWS IN JAPAN＞ 2026年

5月8日（金）福岡DRUM LOGOS

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ：キョードー西日本

0570-09-2424 ※11:00-15:00 (日祝以外) 5月15日（金）大阪GORILLA HALL OSAKA

OPEN 18:30 / START 19:30

問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888 ※12:00-17:00 (土日祝休業) 5月28日（木）名古屋NAGOYA CLUB QUATTRO

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ：ジェイルハウス

052-936-6041 ※平日 11:00-15:00 5月31日（日）金沢LIVE HOUSE vanvanV4

OPEN 17:30 / START 18:00

問い合わせ：FOB金沢

076-232-2424 ※平日11:00-17:00 6月20日（土）広島SECOND CRUTCH

OPEN 17:30 / START 18:00

問い合わせ：YUMEBANCHI(広島)

082-249-3571 ※平日12:00-17:00 6月24日（水）札幌PENNY LANE24

OPEN 18:00 / START 19:00

問い合わせ：SMASH EAST

011-261-5569 ※平日12:00-18:00 チケット：\5,000（税込・ドリンク代別） ＜チケット情報＞

https://eplus.jp/sf/detail/4231130001?P6=001&P1=0402&P59=1

※先着先行受付期間：4/12（日）23:59まで

◾️＜luv ASIA TOUR 2026＞ [ 台北公演 ]

2026年4月12日（日）

会場：台北 / THE WALL 時間：OPEN 17:30／START 18:00

チケットサイトURL：https://emergelivehouse2.kktix.cc/events/ogred