luv、新たなスタートを迎える全ての人に寄り添う新曲「bye<3」リリース決定
luvが、2026年第2弾シングル「bye<3」（読み：バイ）を4月22日にリリースすることを発表し、ジャケット写真を公開した。
本楽曲は、出会いと別れ、新生活の始まり、新たなスタートを迎える全ての人にそっと寄り添う春ソングだという。公開されたジャケット写真は、ベッドに置かれたスーツケースが、無機質ながらもどこか温かくノスタルジーを感じさせるアートワークに仕上がっている。
◾️「bye<3」
2026年4月22日（水）リリース
先行予約URL：https://luv.lnk.to/bye
◾️追加公演＜luv ASIA TOUR 2026 - EXTRA SHOWS IN JAPAN＞
2026年
5月8日（金）福岡DRUM LOGOS
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ：キョードー西日本
0570-09-2424 ※11:00-15:00 (日祝以外)
5月15日（金）大阪GORILLA HALL OSAKA
OPEN 18:30 / START 19:30
問い合わせ：キョードーインフォメーション
0570-200-888 ※12:00-17:00 (土日祝休業)
5月28日（木）名古屋NAGOYA CLUB QUATTRO
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ：ジェイルハウス
052-936-6041 ※平日 11:00-15:00
5月31日（日）金沢LIVE HOUSE vanvanV4
OPEN 17:30 / START 18:00
問い合わせ：FOB金沢
076-232-2424 ※平日11:00-17:00
6月20日（土）広島SECOND CRUTCH
OPEN 17:30 / START 18:00
問い合わせ：YUMEBANCHI(広島)
082-249-3571 ※平日12:00-17:00
6月24日（水）札幌PENNY LANE24
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ：SMASH EAST
011-261-5569 ※平日12:00-18:00
チケット：\5,000（税込・ドリンク代別）
＜チケット情報＞
https://eplus.jp/sf/detail/4231130001?P6=001&P1=0402&P59=1
※先着先行受付期間：4/12（日）23:59まで
◾️＜luv ASIA TOUR 2026＞
[ 台北公演 ]
2026年4月12日（日）
会場：台北 / THE WALL 時間：OPEN 17:30／START 18:00
チケットサイトURL：https://emergelivehouse2.kktix.cc/events/ogred
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