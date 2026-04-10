放送、航空・海洋通信、携帯バックホール、災害対応など、幅広い分野で衛星通信サービスを提供しているスカパーＪＳＡＴ株式会社は、４月１２日の「世界宇宙飛行の日」に合わせ、全国の１５歳〜６９歳の男女１０００人を対象に、３月３日〜５日の３日間で、「宇宙に関する意識」についてインターネット調査を実施した。

その結果、宇宙に関心があるか聞いたところ、関心がある人の割合は５０.７%だった。男女・世代別にみると、関心がある人の割合は、５０代以上の男性（５０代６７.５%、６０代６６.３%）で特に高くなった。地球のように人が暮らせる惑星は他にもあると思うか聞いたところ、あると思う人の割合は６９.１%となった。男女・世代別にみると、男性では２０代以降で年代が上がるにつれてあると思う人の割合が上昇する傾向がみられた。

また、宇宙人はいると思うか聞いたところ、いると思う人の割合は７０.３%となった。男女・世代別にみると、いると思う人の割合は５０代女性（８３.１%）が最も高くなった。また、男性では高年層で高くなる傾向がみられ、５０代以上（５０代と６０代いずれも８０.７%）では８割となった。

前回の調査結果と比較すると、いると思う人の割合は、昨年から５.２ポイント（２０２５年６５.１%→２０２６年７０.３%）上昇しました。また、男女ともに、ほとんどの年代で、いると思う人の割合が上昇しました。