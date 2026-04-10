石川梨華、“母ちゃんモード”で次男の入学式コーデに反響「優しいお顔してます」
モーニング娘。元メンバーでタレントの石川梨華が10日にInstagramを更新。次男の入学式コーデを披露すると、ファンから賞賛が集まった。
【写真】有名人ママの“入学式コーデ”が素敵！ 元人気アイドルに元癒し系グラドルも
石川が「自撮り」と投稿したのは2枚のオフショット。1枚目はラジオ番組に出演した際のパーカー姿のオフショットで、2枚目の写真には、次男の入学式に出席した際のフォーマルな装いが収められている。投稿の中で石川は「お仕事モードと母ちゃんモード 同じ角度でも表情が全然違くて自分でも笑っちゃう」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「お母さんの顔優しいお顔してます」「可愛いが渋滞中」「いつまでも憧れです！」などの反響が寄せられている。
■石川梨華（いしかわ りか）
1985年1月19日生まれ、神奈川県出身。2000年にモーニング娘。4期メンバーとしてデビュー。2005年にモーニング娘。を卒業後、音楽活動に加え、ドラマ、舞台、バラエティ番組など幅広く活躍している。2017年に結婚し、現在は2児の母。現在は子育てをしながら、イベントや雑誌のモデルとしても活動中。
引用：「石川梨華」Instagram（@rika_ishikawa_official）
【写真】有名人ママの“入学式コーデ”が素敵！ 元人気アイドルに元癒し系グラドルも
石川が「自撮り」と投稿したのは2枚のオフショット。1枚目はラジオ番組に出演した際のパーカー姿のオフショットで、2枚目の写真には、次男の入学式に出席した際のフォーマルな装いが収められている。投稿の中で石川は「お仕事モードと母ちゃんモード 同じ角度でも表情が全然違くて自分でも笑っちゃう」とコメントしている。
■石川梨華（いしかわ りか）
1985年1月19日生まれ、神奈川県出身。2000年にモーニング娘。4期メンバーとしてデビュー。2005年にモーニング娘。を卒業後、音楽活動に加え、ドラマ、舞台、バラエティ番組など幅広く活躍している。2017年に結婚し、現在は2児の母。現在は子育てをしながら、イベントや雑誌のモデルとしても活動中。
引用：「石川梨華」Instagram（@rika_ishikawa_official）