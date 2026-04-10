野良猫や捨て猫が減らない5つの理由

野良猫や捨て猫が減らない背景を、個別に見ていけばキリがないほど、さまざまな事情があります。今回は、特に影響が大きいと考えられる5つを紹介していきます。

1.外猫の繁殖力を制御できていない

猫は非常に繁殖力が高い動物です。繁殖可能な猫が少しでもいれば、1年に2～3度の出産で爆発的に数が増えてしまいます。

1度に4～6匹ほどの子猫が生まれることも珍しくなく、仮に生存率を半分としても、年に2～3回の出産を経れば、1組のペアから1年で10匹以上に増える計算になります。

野良猫の子は、野良猫だけではありません。未去勢の飼い猫が外に出て野良猫と交配してしまうことで子猫が生まれるケースもあります。

飼い猫が去勢されていないオスで、自由に外へ出している場合、飼い主の知らないところで野良猫を妊娠させている可能性があります。そして、そうした子猫が保護されずに成長すると、野良猫の集団に加わるのです。

2.飼い主による遺棄

野良猫の中には、もともとは人に飼われていた「捨て猫」も少なくありません。

引っ越しをするから、家族に猫アレルギーが出たから、経済的な事情や思いがけず繁殖してしまったなどの理由で、外に遺棄された猫たちです。また、悪質なブリーダーによって繁殖年齢を過ぎた純血種が遺棄されるケースもあり、いずれも人間の身勝手で無慈悲な理由ばかりです。

動物の遺棄は法律で禁止されていますが、実際にはすべてを防ぐことは難しいのが現状です。こうして外に捨てられた猫が繁殖することも、野良猫が増える原因になっています。

3.無計画な外飼いや不妊手術を伴わない給餌

飼い猫であっても、自由に外へ出入りできる「外飼い」の状態では、思わぬタイミングで外に出て繁殖してしまうことがあります。

猫の発情期は生後半年ほどで訪れますが、外見の変化に乏しく飼い主が気づかないことも少なくありません。「まだ大丈夫」と外出させている間に妊娠し、そのまま帰宅せず母子ともに野良化してしまうケースもあります。

また、そのような猫たちに善意からエサをあげる人がいても、積極的に捕獲して不妊手術までしないと野良猫の繁殖連鎖は止まりません。結果として、特定の場所に猫が集まり、よけいに数が増えてしまうことがあります。

4.保護や里親探しの数に限界がある

日本では多くの動物保護団体や個人ボランティアが、野良猫の保護や里親探しに取り組んでいます。しかし、費用のほとんどを自分たちで賄っているため、保護できる数や飼育スペースにも限界があります。

特に外にいた猫は病気やけがを負っていることも多く、医療費の負担は計り知れません。グッズ販売やクラウドファンディングなどを駆使しているところも少なくありませんが、すべての猫を保護することが現実的に難しいのが現状です。

また、日本は子猫を好む里親希望者が多く、成猫や高齢猫の譲渡が進まず、シェルターの収容スペースが空かないため、新たな保護依頼を断らざるを得ないという悪循環が生じています。

5.地域ごとに対策の差がある

野良猫の対策は、地域によって取り組みに差があります。地域猫活動が広がる地域では、TNR（捕獲・不妊手術・元の場所に戻す）の方法で、既に外で暮らす猫の繁殖を抑えつつ、そこで世話をする取り組みが進められています。

しかし一方で、近隣住民の理解や人手不足、費用の問題などから、地域猫活動がほとんど進まない地域もあります。「避妊・去勢はかわいそう」、でも「猫は外に出さないとかわいそう」という考えが妨げになっているケースもあります。

地域格差により、対策の遅れたエリアから未手術の猫がエサのある活動エリアへ流入し、捕獲前に繁殖を繰り返すという皮肉な逆転現象も起きています。

野良猫を減らすために私たちにできること

大前提として、飼っている猫は適切な時期に避妊・去勢をし、完全室内飼いを徹底することが重要です。室内環境を整えれば猫は家の中でも十分幸せに暮らせます。脱走防止にも注意しましょう。

そして、地域の野良猫問題に目を向けることも大切です。お住まいの自治体の保健所や保護猫団体などが支援を求めているケースは多く、TNR活動への協力や預かりボランティア、個体の運搬や譲渡会の手伝いなども保護猫活動のひとつです。

また、直接参加することが難しい場合でも、活動費の寄付や、里親募集や譲渡会の情報のシェアといった形でも活動を支援することができます。自分にできることを考えて、何が求められているか問い合わせてみるとよいでしょう。

より多くの人たちに保護猫の存在に関心を持ってもらい、殺処分ではない方法で野良猫を減らせるよう猫好きみんなで取り組んでいきましょう。

まとめ

野良猫や捨て猫が減らない背景には、猫の生態に加えて、一筋縄では解決できない時間や費用などの問題が重なっています。これまでのように保護猫団体や個人ボランティアの努力だけでは、正直すべての猫を救うことは難しいのが現実です。

長期的に数を減らしていくためには、「不妊手術をして増やさないこと」と「保護して希望者に譲渡し、少しでも外にいる猫を減らすこと」の両方を社会全体で進めていく必要があります。

猫の飼い主として、また猫が好きな者として、責任ある飼育や地域での積極的な取り組みが、野良猫問題の解決につながっていくでしょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)