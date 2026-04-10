直方商工会議所は本年度、スマートフォンのアプリを活用し30％のプレミアムが付いた電子商品券「のおがたPAY2026」を発行する。福岡県直方市内の加盟店で、1セット（1万円）で1万3000円分（地域券6500円と共通券6500円）の買い物ができる。

購入希望者は5月1〜14日にアプリで申し込み、多数の場合は抽選となる（市民を優先）。同20日にアプリで結果を通知する。対象は16歳以上で申し込みは1人最大4セット。6月1日までにコンビニでの現金払いやクレジットカードでアプリにチャージする。

発行総額は1万セットで1億3000万円。共通券は全加盟店（約330店舗、随時拡大予定）で利用でき、地域券はそのうち市内に本社を置く店舗で使える。公式サイトに加盟店の一覧を掲載。利用期間は5月20日〜9月15日。プレミアム率が20％だった昨年は3000件以上の応募があった。

アプリのダウンロードはリンク先から。購入申し込みの説明会を5月11日午前10時〜午後4時にイオンモール直方2階イオンホールで、チャージや利用方法の説明会を同21、22日午前10時〜午後4時に直方商工会議所で開く。いずれも無料、事前申し込み不要。

問い合わせは、5月1日〜6月30日はコールセンター＝（0120）141070、7月1日以降は同会議所＝0949（22）5500。

（片岡寛）