“NCT脱退”のマーク、デビュー10周年にファンへメッセージ…近況も明かす「これからの準備をしている」

NCTを脱退したマークが、ファンにデビュー10周年の感謝を伝えた。

4月9日、マークはファンコミュニケーションプラットフォームを通じて「デビューしてから今日でちょうど10年になった。10年間、本当にありがとうともう一度伝えたくて来た」と投稿した。

【全文】“NCT脱退”のマーク、直筆手紙で胸中明かす

彼は「最近は時間を持ちながら、いろいろ整理もして、これからの準備をしている。SNSも実はまったく見ておらず、周りの人を通じて情報を聞いている」と近況を明かした。

マークは「今回、シズニ（ファン名）が応援トラックを送ってくれたこと、ポジティブなハッシュタグや投稿を上げてくれているのを見て、とても驚き、感動し、胸がいっぱいになった。本当にありがたかった」と感謝の気持ちを伝えた。

続けて「シズニが送ってくれる応援と、僕のことを思ってくれる気持ちに応えられるよう、早く一生懸命準備して、新たにシズニに力を与えられる姿で戻ってきたい」と今後の抱負を語った。

（写真提供＝OSEN）マーク

最後に彼は「改めて、僕のせいで心を痛め、傷ついたシズニやすべての方々に申し訳なく思っている」とし、「何より本当にありがとう。また次も来る。NCTの10周年を改めて心からお祝いする」と付け加えた。

これに先立ち、マークは3月3日、SMエンターテインメントとの専属契約を終了し、グループ活動を終えた。彼は「契約が終了する時点で、自分自身の夢について深く考えるようになった。これからはその夢に完全に集中したい」と説明していた。

SMエンターテインメントは「当社はマークと今後の活動方向について長い時間をかけて深く議論し、十分な対話の末、4月8日付で専属契約を終了することにした」とし、「これによりマークはNCT 127、NCT DREAMなど、すべてのNCT活動を終了する」と明らかにした。

◇マーク プロフィール

1999年8月2日生まれ。韓国系カナダ人で本名はマーク・リー、韓国名はイ・ミンヒョン。2012年、マークが中学校2年生の時にバンクーバーで行われたSMエンターテインメントのオーディションに合格。当時は、カナダに住みながら長期休みのたびに韓国に行き練習生としての生活を過ごした。その後、マークが中学校3年生になるタイミングで家族で逆移民した。2016年、NCT 127のメンバーとしてデビューし、NCT U、NCT DREAM、SuperMでも活動。2017年にはラップがうまい高校生を集めたサバイバル番組『高等ラッパー』（原題）にも出演した。2026年4月3日にSMとの専属契約を終了し、4月8日付でグループを脱退。