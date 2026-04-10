『茶ポンス』って一体なんだ!?　福寿園の茶寮FUKUCHAが100年前の万博で話題になったメニューを限定発売

税込み715円、4月10日から6月30日までの期間限定

創業1790年の老舗茶舗・福寿園が手がける「茶寮FUKUCHA（フクチャ）」が、この春、新メニュー『茶ポンス（MATCHA PUNCH）』を発売する。販売期間は2026年4月10日から6月30日まで。京都駅店・四条店・宇治店の各店で楽しめる、期間限定の一杯だ。

「茶ポンス」とは、抹茶を炭酸で割った、いわゆるティー・パンチのこと。名前こそ聞き慣れないが、その源流は意外にも古い。1926年に開かれた第2回アメリカ・フィラデルフィア万博に出展された「日本茶喫茶室」で、抹茶を炭酸水で割ったこの一杯が提供されて人気を博したという。そして今回の『茶ポンス』は、ちょうど100年の時を超え、令和の京都で現代的に再解釈されて蘇ったメニューというわけだ。

味わいのポイントは、抹茶の深い香りと炭酸の清涼感の組み合わせ。さらに、抹茶の旨みと相性の良いフルーツを厳選した3種のフレーバーも用意した。白桃の甘さに抹茶の香りを合わせた「PEACH」、甘酸っぱさが爽快感をさらに高める「PINEAPPLE」、フルーツの代表格ともいえる「STRAWBERRY」--どれもこの季節に飲みたくなる顔ぶれだ。

もうひとつ楽しいのが、客が自分で仕上げる演出。抹茶ソースは別添えで提供され、自分の手で注ぎ入れる趣向になっている。炭酸の泡立ちに抹茶の深緑がゆっくり溶け込んでいく瞬間には心躍ること間違いなし。価格は各715円（税込）でイートインのみ。販売するのは京都駅前店、四条店、宇治店で、京都観光の玄関口から宇治の茶どころまで旅の動線に自然と溶け込む立地だ。

京都らしいけれど、どこか新しい。歴史と遊び心が一杯のグラスに詰まった『茶ポンス』を、春の京都で試してみたい。

［店名］茶寮FUKUCHA 京都駅店

［住所］京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901 京都駅ビル 中央口2階

［営業時間］8:00〜20:00（L.O19:30）

［定休日］不定休

［電話］075-744-0552

［店名］茶寮FUKUCHA 宇治店

［住所］京都府宇治市宇治蓮華35

［営業時間］11:00-17:00

［定休日］月曜日 ※2階喫茶は、土日祝 11：00〜17：00（LO16：30）のみ営業

［電話］050-3152-2931

［店名］茶寮FUKUCHA 四条店

［住所］ 京都府京都市下京区四条通富小路角 福寿園京都本店2階

［営業時間］11：00〜18：00（L.O17：30）

［定休日］水曜日

［電話］050-3152-2902

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