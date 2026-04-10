チャンネル登録者数65万人、金融資産6000万円突破！人気急上昇中のマネー系YouTuber・節約オタクふゆこさんの著書『お金はこれで増やせます 失敗したくない人のための投資の教科書』（アスコム）から、重要なポイントを抜粋・再編集して特別公開します。今回は「失敗しない高配当銘柄の選び方」について徹底解説します。



【編集部注】

・本記事は前後編の前編です。

・前編では筆者が提唱する「失敗しない高配当銘柄選び8ステップ」のうち、ステップ1〜4を解説しています。

・ステップ5〜8について解説した後編はこちらからお読みいただけます。

金融資産6000万円のマネー系YouTuberが実践！

「高配当銘柄の選び方」とは？

わたしが高配当株投資で重視しているのは、以下の3点です。



・長期的に安定した配当金を得たい

・業界分散によって過剰なリスクを避けたい

・あわよくば株価の上昇も狙いたい

特に「長期的な安定」については、20年以上は保有したいと考えています。20年後も安定して配当金を出してくれて、さらに欲をいえば増配してくれることを期待しているわけです。

そのうえで「失敗するリスクを極力減らしたい」ので、必然的にわたしの高配当株の選別プロセスはとてもシビアです。

特に「長期的な安定」は最重要で、わたしは20年以上持ち続けたいという気持ちで銘柄選びをしています。20年後も変わらず配当を出し、できれば増配してくれるような企業こそが理想です。

そのため、わたしのスクリーニングの基準はかなり細かくなります。「失敗するリスクを極力減らしたい」と考え抜いた結果、厳しめのフィルターが自然とできあがったということです。

いうまでもなく、株式投資に正解はありません。自由に自分の判断で選べるのが魅力であり、すべては自己責任です。よって、失敗しても納得できるように、自分のルールやポリシーを持つことが大切です。



ここで紹介する8ステップは、わたし自身が自分の責任で実践してきた方法です。

ですから、「これをやれば必ず成功する」「絶対に失敗しない」というものではないことをお断りしておきます。しかし、少なくともわたしは、いまのところこの方法で大きな失敗をしていません。

完全ではありませんし、簡単でもないことを十分に理解したうえで、みなさんが自分なりのマイルールをつくるための参考にしてください。



（※前編の本稿ではステップ1〜4を解説しています。ステップ5〜8について解説した後編はこちらから）

ステップ1 まずは「配当利回り」でふるいにかける

まず、証券会社のアプリや株式情報サイトを使って、配当利回りでスクリーニングします。わたしは「配当利回り3.75％以上」を必須条件としていますが、この条件で国内株を検索すると、タイミングによっては500銘柄以上もヒットします。すべてを調べるのは現実的ではないので、上位から検討銘柄数を絞るのがいいでしょう。

わたしの場合は、毎月1回「Yahoo！ファイナンス」の「配当利回りランキング」を上から順に見て、配当利回り3.75％以上の銘柄を候補として探しています。

過去にリサーチ済みの銘柄は省き、新しくランキングに浮上してきた銘柄のみチェックするのです。こうして「候補リスト」を更新します。

ここでピックアップした銘柄に対し、ステップ2以降の選別を行っていきます。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）