「日プ新世界」3週目順位 上位が大きく変動【1位〜101位】
【モデルプレス＝2026/04/10】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第3話が4月9日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信され、3週目の順位が発表された。
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第3話では、3週目の順位が発表された。1位は、練習生候補から最も評価の高いAクラスに昇格した釼持吉成（KINARI）、2位には、韓国のオーディション番組「MAKEMATE1」出身で、チャーミングなキャラクターが注目を集めている加藤大樹（K.DAIKI）が輝いた。
同月2日に公開された初の順位発表では1位だった矢田佳暉（YOSHIKI）は今回、3位に。テーマ曲「新世界（SHINSEKAI）」でセンターを務め、韓国のサバイバル番組「FAN PICK」で1位に輝きPICKUSのメンバーとしてデビューした過去を持つ安部結蘭（YURA）は、初回の順位と変動なく4位となった。そして、5位には言語の壁に苦戦しながらもひたむきに努力する姿に反響が集まったパク・シヨン（SIYOUNG）が名を連ねる結果となっていた。
1位：釼持吉成（KINARI）
2位：加藤大樹（K.DAIKI）
3位：矢田佳暉（YOSHIKI）
4位：安部結蘭（YURA）
5位：パク・シヨン（SIYOUNG）
6位：オ・シンヘン（SHINHAENG）
7位：アダム・ナガイ（ADAM）
8位：照井康祐（KOSUKE）
9位：熊部拓斗（K.TAKUTO）
10位：ユ・ヒョンスン（YOO HYEONSEUNG）
11位：飯塚亮賀（RYOGA）
12位：小清水蓮（KO.REN）
−−−−−ここまでデビュー圏内−−−−−
13位：倉橋吾槙（GOTEN）
14位：土田央修（OSUKE）
15位：小野慶人（KEITO）
16位：濱田永遠（TOWA）
17位：後藤結（YUKI）
18位：アーチャー・ウイ（ARCHER）
19位：板倉悠太（YUTA）
20位：小笠原ジュゼッペ慧（GIUSEPPE）
21位：イ・ヒョンジェ（HYUNJAE）
22位：大林悠成（O.YUSEI）
23位：小林千悟（CHISATO）
24位：浅香孝太郎（KOTARO）
25位：杉山竜司（RYUJI）
26位：横山奏夢（KANAME）
27位：青沼昂史朗（KOSHIRO）
28位：チェン・リッキー（RICKEY）
29位：田中蒔（MAKI）
30位：篠ヶ谷歩夢（S.AYUMU）
31位：山下柊（Y.SHU）
32位：松田太雅（M.TAIGA）
33位：ユン・ジェヨン（JAEYONG）
34位：藤牧大雅（F.TAIGA）
35位：カク・ドンミン（DONGMIN）
36位：今江陸斗（I.RIKUTO）
37位：柳谷伊冴（ISSA）
38位：石田亮太（RYOTA）
39位：高橋空良（※「高」は正式には「はしごだか」／T.SORA）
40位：澤井星名（SENA）
41位：森明育（MEI）
42位：宇野海夢（KAIMU）
43位：金安純正（JUNSEI）
44位：西崎柊（※「崎」は正式には「たつさき」／N.SHU）
45位：ジュアン・ジェイ（JAY）
46位：大瀬凜和（RINTO）
47位：南平達矢（TATSUYA）
48位：岡田侑磨（YUMA）
49位：平島輝（H.HIKARU）
50位：堀野蓮（H.REN）
51位：岡本拓士（O.TAKUTO）
52位：本荘晃（AKIRA）
53位：金田栄都（K.EITO）
54位：リー・ウェイゼ（WEIZE）
55位：佐野由征（S.YUSEI）
56位：黒崎貫汰（※「崎」は正式には「たつさき」／KANTA）
57位：中丸晏寿（AJU）
58位：小林蓮翔（K.RENTO）
59位：櫻井楓真（FUMA）
60位：高城暖人（※「高」は正式には「はしごだか」／HARUTO）
61位：丸尾尋一郎（JINICHIRO）
62位：市川大輝（I.DAIKI）
63位：堀尾聖（HIJIRI）
64位：水上琉偉（M.RUI）
65位：西田颯梓（SOSHI）
66位：岩城慎二（SHINJI）
67位：香月誠太（SEITA）
68位：山根武蔵（MUSASHI）
69位：アギナルド・トリスタン・ジェームス（TRISTAN）
70位：ヨハン・エマニュエル（YOHAN）
71位：神元理丘（RIKU）
72位：オム・スアンカワーテン（AOM）
73位：リュウ・カイチ（KAICHI）
74位：黄敬眞（KEISHIN）
75位：岡田彪吾（HYUGO）
76位：瑞慶覧太都（HIROTO）
77位：宮崎真佑（SHINSUKE）
78位：村松遼空（HARUKU）
79位：末川瑛太（EITA）
80位：増田倫希（TOMOKI）
81位：松田颯吾（SOGO）
82位：佐藤碧空（S.SORA）
83位：児島歩夢（K.AYUMU）
84位：岡戸竜芽（RYUGA）
85位：東野蒼汰（SOTA）
86位：高谷京平（※「高」は正式には「はしごだか」／KYOHEI）
87位：河合晃誠（KOSEI）
88位：鳩場陸人（H.RIKUTO）
89位：森井輝（TERU）
90位：藤芳辰弥（TOKIYA）
91位：河邊晟（JOE）
92位：金倉拓未（TAKUMI）
93位：多比奏聖（KANADE）
94位：北林天虎（TETORA）
95位：宮里拓利（M.TAKUTO）
96位：高松敬祐（※「高」は正式には「はしごだか」／KEISUKE）
97位：甲斐陸也（RIKUYA）
98位：関敬次郎（KEIJIRO）
99位：西山賢人（KENTO）
100位：上野琉偉（U.RUI）
101位：シン・ジョンウク（JUNGUK）
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：Lemino
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◆「日プ新世界」3週目順位発表
第3話では、3週目の順位が発表された。1位は、練習生候補から最も評価の高いAクラスに昇格した釼持吉成（KINARI）、2位には、韓国のオーディション番組「MAKEMATE1」出身で、チャーミングなキャラクターが注目を集めている加藤大樹（K.DAIKI）が輝いた。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」3週目順位発表＜1位〜12位＞
1位：釼持吉成（KINARI）
2位：加藤大樹（K.DAIKI）
3位：矢田佳暉（YOSHIKI）
4位：安部結蘭（YURA）
5位：パク・シヨン（SIYOUNG）
6位：オ・シンヘン（SHINHAENG）
7位：アダム・ナガイ（ADAM）
8位：照井康祐（KOSUKE）
9位：熊部拓斗（K.TAKUTO）
10位：ユ・ヒョンスン（YOO HYEONSEUNG）
11位：飯塚亮賀（RYOGA）
12位：小清水蓮（KO.REN）
−−−−−ここまでデビュー圏内−−−−−
13位：倉橋吾槙（GOTEN）
14位：土田央修（OSUKE）
15位：小野慶人（KEITO）
16位：濱田永遠（TOWA）
17位：後藤結（YUKI）
18位：アーチャー・ウイ（ARCHER）
19位：板倉悠太（YUTA）
20位：小笠原ジュゼッペ慧（GIUSEPPE）
21位：イ・ヒョンジェ（HYUNJAE）
22位：大林悠成（O.YUSEI）
23位：小林千悟（CHISATO）
24位：浅香孝太郎（KOTARO）
25位：杉山竜司（RYUJI）
26位：横山奏夢（KANAME）
27位：青沼昂史朗（KOSHIRO）
28位：チェン・リッキー（RICKEY）
29位：田中蒔（MAKI）
30位：篠ヶ谷歩夢（S.AYUMU）
31位：山下柊（Y.SHU）
32位：松田太雅（M.TAIGA）
33位：ユン・ジェヨン（JAEYONG）
34位：藤牧大雅（F.TAIGA）
35位：カク・ドンミン（DONGMIN）
36位：今江陸斗（I.RIKUTO）
37位：柳谷伊冴（ISSA）
38位：石田亮太（RYOTA）
39位：高橋空良（※「高」は正式には「はしごだか」／T.SORA）
40位：澤井星名（SENA）
41位：森明育（MEI）
42位：宇野海夢（KAIMU）
43位：金安純正（JUNSEI）
44位：西崎柊（※「崎」は正式には「たつさき」／N.SHU）
45位：ジュアン・ジェイ（JAY）
46位：大瀬凜和（RINTO）
47位：南平達矢（TATSUYA）
48位：岡田侑磨（YUMA）
49位：平島輝（H.HIKARU）
50位：堀野蓮（H.REN）
51位：岡本拓士（O.TAKUTO）
52位：本荘晃（AKIRA）
53位：金田栄都（K.EITO）
54位：リー・ウェイゼ（WEIZE）
55位：佐野由征（S.YUSEI）
56位：黒崎貫汰（※「崎」は正式には「たつさき」／KANTA）
57位：中丸晏寿（AJU）
58位：小林蓮翔（K.RENTO）
59位：櫻井楓真（FUMA）
60位：高城暖人（※「高」は正式には「はしごだか」／HARUTO）
61位：丸尾尋一郎（JINICHIRO）
62位：市川大輝（I.DAIKI）
63位：堀尾聖（HIJIRI）
64位：水上琉偉（M.RUI）
65位：西田颯梓（SOSHI）
66位：岩城慎二（SHINJI）
67位：香月誠太（SEITA）
68位：山根武蔵（MUSASHI）
69位：アギナルド・トリスタン・ジェームス（TRISTAN）
70位：ヨハン・エマニュエル（YOHAN）
71位：神元理丘（RIKU）
72位：オム・スアンカワーテン（AOM）
73位：リュウ・カイチ（KAICHI）
74位：黄敬眞（KEISHIN）
75位：岡田彪吾（HYUGO）
76位：瑞慶覧太都（HIROTO）
77位：宮崎真佑（SHINSUKE）
78位：村松遼空（HARUKU）
79位：末川瑛太（EITA）
80位：増田倫希（TOMOKI）
81位：松田颯吾（SOGO）
82位：佐藤碧空（S.SORA）
83位：児島歩夢（K.AYUMU）
84位：岡戸竜芽（RYUGA）
85位：東野蒼汰（SOTA）
86位：高谷京平（※「高」は正式には「はしごだか」／KYOHEI）
87位：河合晃誠（KOSEI）
88位：鳩場陸人（H.RIKUTO）
89位：森井輝（TERU）
90位：藤芳辰弥（TOKIYA）
91位：河邊晟（JOE）
92位：金倉拓未（TAKUMI）
93位：多比奏聖（KANADE）
94位：北林天虎（TETORA）
95位：宮里拓利（M.TAKUTO）
96位：高松敬祐（※「高」は正式には「はしごだか」／KEISUKE）
97位：甲斐陸也（RIKUYA）
98位：関敬次郎（KEIJIRO）
99位：西山賢人（KENTO）
100位：上野琉偉（U.RUI）
101位：シン・ジョンウク（JUNGUK）
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：Lemino
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