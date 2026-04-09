人気キャバ嬢、メディア出演に集まる批判を「変えていきたい」熱い思い語る 入院で「関コレ」断念した過去…悔しさバネに掴んだ夢の舞台
【モデルプレス＝2026/04/09】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。ファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（4月5日京セラドーム大阪にて開催／以下、関コレ）に出演したあいり、いちか、けい、まいか、ゆめ、りんにインタビューを実施し、それぞれにとっての「関コレ」と、準備したことについて語ってもらった。
【写真】7回目の「関コレ」出演となった人気キャバ嬢
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
目標の1つです。2025年の同時期に行われた「関コレ」は、出演が決まっていたのに、直前で体調を崩して入院することになったため出られませんでした。それが悔しすぎて、そこから熱意がもっと湧き、「また出られるように頑張ろう」と思って走り続けてきました。今回出演が決まって「良かった」と思いましたし、お客さんも一緒になって喜んでくれて。お客さんは出られるかもしれないとなったときから、「大丈夫、出られるよ！」と、私の写真が印刷された大きなうちわを作ってくれていました。今回それが使えたので嬉しいです！
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
体をより綺麗に見せられるように、月曜日はエステ、火曜日にジム、水曜日はピラティス…という生活を繰り返していて。ほかにも、プロテインを飲んだり、鍋を食べたり、食生活にも気をつけました。
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
会場に行ってモデルさんや芸能人の方に混ざってステージを歩くことは本当に貴重な機会で、人生の財産だなと思います。私は今回で7回目の出演で、最初より少しは慣れてきたのですが、何よりも「関コレ」が1番緊張します。今「ジャングル」に入ってくる子たちは、「関コレ」の舞台に立ちたくて頑張っている子がほとんどだと思います。
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
私は「CHANCE GALs（チャンスガールズ）」のステージがあって、今回新曲を初披露したということもあり、毎日練習していました。前半は個人レッスン、後半は全体練習で、4時間続けてレッスンをしたことも！
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
夢だった舞台です。この舞台で自分の存在を知ってもらえたらいいなと思います。初めて出演したときは、夢だった舞台に出られて「やった！嬉しい」「緊張」という感じでした。2・3回目の出演では「いいステージにしよう」という落ち着いた気持ちで臨むことができて。夜の業界の人がメディアに出ることにいろいろな批判があると思いますが、それを変えていきたいです。
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
毎回必ず体型管理をしています。痩せすぎても良くないので、食事制限、運動、エステで微調整。甘いものが好きなのですが、終わるまでクレープは我慢しました。
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
憧れていた夢の舞台です。初めてなので、転ばないように頑張ります。
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
肌管理のルーティーンをちゃんとこなす。普段はお化粧を落とさないで寝てしまうことが多いのですが、「関コレ」に向けてニキビができないように、しっかり落としてから寝ていました。
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
「やったぞ！獲ったぞ」みたいな感じです。3回目の出演が決まって嬉しかったです。
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
少しでも体を引き締められるように、毎日お風呂に浸かってから寝るようにしていて。あとはパックを1日に2回するようにしていました。
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
夢のステージです。中学生のときに一度見に行ったことがあって、そこで「見る側ではなくあそこに立ちたい」と思いました。
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
鏡を見て、ポージングや表情の練習をしたり、ダイエットをしたりしました。私は食べることが大好きなのですが、お仕事のケータリングでお弁当があっても我慢して、お味噌汁にしていました。よもぎ蒸しもすごく良くて、食事に気をつけたら3キロ近く痩せられたんです。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆あいり
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
目標の1つです。2025年の同時期に行われた「関コレ」は、出演が決まっていたのに、直前で体調を崩して入院することになったため出られませんでした。それが悔しすぎて、そこから熱意がもっと湧き、「また出られるように頑張ろう」と思って走り続けてきました。今回出演が決まって「良かった」と思いましたし、お客さんも一緒になって喜んでくれて。お客さんは出られるかもしれないとなったときから、「大丈夫、出られるよ！」と、私の写真が印刷された大きなうちわを作ってくれていました。今回それが使えたので嬉しいです！
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
体をより綺麗に見せられるように、月曜日はエステ、火曜日にジム、水曜日はピラティス…という生活を繰り返していて。ほかにも、プロテインを飲んだり、鍋を食べたり、食生活にも気をつけました。
◆いちか
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
会場に行ってモデルさんや芸能人の方に混ざってステージを歩くことは本当に貴重な機会で、人生の財産だなと思います。私は今回で7回目の出演で、最初より少しは慣れてきたのですが、何よりも「関コレ」が1番緊張します。今「ジャングル」に入ってくる子たちは、「関コレ」の舞台に立ちたくて頑張っている子がほとんどだと思います。
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
私は「CHANCE GALs（チャンスガールズ）」のステージがあって、今回新曲を初披露したということもあり、毎日練習していました。前半は個人レッスン、後半は全体練習で、4時間続けてレッスンをしたことも！
◆けい
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
夢だった舞台です。この舞台で自分の存在を知ってもらえたらいいなと思います。初めて出演したときは、夢だった舞台に出られて「やった！嬉しい」「緊張」という感じでした。2・3回目の出演では「いいステージにしよう」という落ち着いた気持ちで臨むことができて。夜の業界の人がメディアに出ることにいろいろな批判があると思いますが、それを変えていきたいです。
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
毎回必ず体型管理をしています。痩せすぎても良くないので、食事制限、運動、エステで微調整。甘いものが好きなのですが、終わるまでクレープは我慢しました。
◆まいか
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
憧れていた夢の舞台です。初めてなので、転ばないように頑張ります。
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
肌管理のルーティーンをちゃんとこなす。普段はお化粧を落とさないで寝てしまうことが多いのですが、「関コレ」に向けてニキビができないように、しっかり落としてから寝ていました。
◆ゆめ
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
「やったぞ！獲ったぞ」みたいな感じです。3回目の出演が決まって嬉しかったです。
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
少しでも体を引き締められるように、毎日お風呂に浸かってから寝るようにしていて。あとはパックを1日に2回するようにしていました。
◆りん
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
夢のステージです。中学生のときに一度見に行ったことがあって、そこで「見る側ではなくあそこに立ちたい」と思いました。
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
鏡を見て、ポージングや表情の練習をしたり、ダイエットをしたりしました。私は食べることが大好きなのですが、お仕事のケータリングでお弁当があっても我慢して、お味噌汁にしていました。よもぎ蒸しもすごく良くて、食事に気をつけたら3キロ近く痩せられたんです。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】