EVに加え「レンジエクステンダー」モデルも設定

日産と中国の合弁会社である東風日産乗用車公司（以下、DFN）は2026年4月9日、中国で新型SUV「NX8」を発表し、同日より発売しました。

新型NX8は、中国ユーザー向けに開発されたPHEV（プラグインハイブリッド）セダン「N6」、EV（電気自動車）のミッドサイズセダン「N7」に続く「Nシリーズ」の第3弾モデルとなります。

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コンセプトに「すべての家族にとって理想的なSUV」を掲げて開発された、ミドルクラスEVのSUVです。

快適性、先進装備、安全性能の3領域における71項目の装備を全グレードに標準搭載し、15万9900元（約371万円）から20万9000元（約487万円）の価格帯で実現しました（日本円は2026年4月上旬のレートでの換算）。

新型NX8は、中国市場の多様なニーズに対応するため、EVとレンジエクステンダーEV（REEV）の2つのパワートレインをラインアップしました。

EVは「580 Pro」「580 Max」「650 Max」、REEVは「150 Pro」「150 Max」「310 Max」と、それぞれに3つのグレードを用意しました。

ボディサイズは全長4870mm×全幅1920mm×全高1680mm、ホイールベース2917mmで、2列・5人乗りのレイアウトです。

EVの航続距離は650km、800V・5Cの超急速充電に対応し、6分の充電で約300km相当の充電が可能で、お客さまの航続距離に対する不安を解消したといいます。

いっぽうREEVは、EV走行距離が310km、総合航続距離は1450kmとなり、長距離移動の安心も得ています。またガソリン走行時の燃費は4.51L／100km（約22.17km／L）で、優れた経済性も確保しました。

機能面では、スーツケースが35個収納可能な773リットルという大容量を確保したラゲッジや、−6℃から55℃に設定が可能な両開き式冷温庫を搭載するなど、車内での時間も快適に過ごせる設計となっています。

また、「どの席も主役」という考え方のもと、後席の室内高は同クラス最高の1285mmを実現し、子どもが立って着替えられる利便性を確保するなど、乗員全員が心地よく過ごせる室内空間としました。

車内温度を適切に維持する機能や、誤操作防止、ペットの置き忘れを通知する機能などを備えた「ペット保護モード」も搭載します。

加えて、25個のマッサージエアバッグとサポートエアバッグを内蔵した「AIゼログラビティシート2.0」や、「AI非接触風コントロールシステム」、「乗り物酔い防止技術3.0」、電動リクライニング・通気・加温・マッサージ機能を装備する「後席電動リクライニングシート」など多彩な機能を搭載しました。

さらに「Qualcomm Snapdragon 8295P」チップを搭載した先進インフォテインメントは、15.6インチのデュアル大型ディスプレイや、中国向けの車載OSである「NISSAN OS 2.0」、「AI音声アシスタント」、約63インチ相当の大画面表示が可能な「AR-HUD」など、最新の知能化装備の数々を採用し、256GBの大容量ストレージも備えています。

電動車が普及するなか、新型NX8は特に安全性を重視し、バッテリーから車両全体に至るまで多層的な安全対策を採用しました。

CATL製の高品質セルを用いた「クラウドシールドバッテリー2.0」を搭載し、146項目に及ぶバッテリー安全試験をクリア。さらに24時間体制のクラウド監視を行うことで、日常の使用から長距離走行まで高い安心感を提供するといいます。

また、Momenta社と共同開発した運転支援システムとAR-HUDを組み合わせることで、長距離運転時のドライバーの負担を軽減し、安全で快適な走行をサポートします。

加えて、2000MPa級の高強度鋼材を用いた鋼・アルミハイブリッド構造のボディにより、高い衝突安全性能を確保するとともに、世界最多のOLED発光ユニットを備えたリアコンビネーションランプを採用し、優れた被視認性と安心感を両立しました。

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なお新型NX8は、まずEVモデルを4月8日に発売したあと、レンジエクステンダーモデルについては5月中下旬より順次デリバリーされる予定となっています。