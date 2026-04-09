Image: Amazon

僕は気づいた。重い収納家具はAmazonで買おうと。

季節の変わり目で自宅の収納を見直し中。ホームセンターやインテリアショップに足を運んでいるのですが、「え、これ買ったら自分で持ち帰るの？」みたいなところでちょっと行き詰まっています。

まぁ、配送してもらえばいいんですけど、別料金だったりするんですよね…。ってところで気づきました。そうだ、Amazon。

Amazonベーシック 5段スチールラック 6,652円 Amazonで見る PR PR

Amazonベーシックって何でもあるな！

探してみたら、ちょうどよさそうなAmazonベーシックの5段メタルラックを発掘しました。6,652円とお値段もいい感じ。そして「無料配送」（僕がPrime会員だからかもしれませんが）。

こんなクソ重いモノを玄関まで届けてもらえてこの値段で良いんですか？ 物流を担う方々には頭があがりません…。ありがたや…。

Amazonベーシック ハンガーラック 2段 6,014円 Amazonで見る PR PR

ちなみに、段数・寸法違いや、衣類用ハンガー付きバージョンなど、バリエーションも豊富。ひょっとしたら、家中Amazonベーシックで収納は揃うんじゃないかな？

組み立ては自前で頑張る必要ありますけど、運んでもらえるってだけで、買う理由になると思うのです。これらって。

Source: Amazon（1、2）

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