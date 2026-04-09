名将・伊東勤に学ぶ組織の停滞を打破する適材適所のマネジメント！ ゴジキ氏の新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』が解き明かす、名将たちの勝負哲学

ベストセラー『データで読む 甲子園の怪物たち』で緻密な分析力を見せつけた野球著作家・ゴジキ氏による最新刊、『マネジメント術で読むプロ野球監督論』が3月18日に発売！

『マネジメント術で読むプロ野球監督論』著：ゴジキ／光文社新書

「強いチームを作るための普遍的な方法は存在するのか――。」

組織を率いるリーダー、あるいは結果を求められるビジネスパーソンなら、誰もが一度は抱く問いではないでしょうか。野球界の歴史を紐解き、その答えのヒントを与えてくれる一冊が登場しました。

発売前から重版が決まり、発売後わずか1週間で3刷が決定。予約段階から大きな注目を集めている本書。ラブすぽでは、その中から名将たちの監督論を数回に分けて特別公開します！

今回は、名捕手として、そして名参謀・指揮官として、西武やロッテなど数々の組織を劇的に変えた伊東勤氏の哲学に迫ります。

ロッテ・伊東勤監督 ©産経新聞社

捕手脳の参謀型指揮官・伊東勤 ――戦力を上積みしたマネジメント術

04年の戴冠、ゲームプラン、運用……参謀型指揮官の伊東勤氏の采配は、ユニフォームを替えても「適材適所」と「最大化」を核に勝ち筋を描き続けた。西武では長打偏重を機動力と継投に再配合。WBCでは参謀として短期決戦の最適化に徹し、役割の明確化と投入タイミングの精密化で連覇を支えた。ロッテでは戦力を最大化し、選手運用の細分化で１勝を拾い、中日では組織の規律と再現性を高めようと試みた。勝負勘を演出で終わらせず、起用の一貫性と大胆な決断を同居させる。それが伊東流である。本章では、西武、ロッテ、日本代表、中日で監督から参謀としてどのようにマネジメントし、チームを変えていったのかを読み解いていく。

広岡と森から学んだ「常勝軍団」の掟

伊東勤をつくり上げたのは、広岡達朗、森祇晶という名将の下で過ごした現役時代にある。広岡西武、森西武という常勝軍団で学んだのは、勝利は偶然ではなく、徹底した準備の積み重ねから生まれるということだ。広岡の「基本の反復」と規律は、守備と走塁の精度を土台にミスを最少化する思想を伊東に植えつけた。また森からは、管理野球の方法論に役割の明確化と細部の勝負勘、継投や代打の〝一点をもぎ取る〞采配を体で受け継いだ。

指揮官となった伊東は、守りの自信を攻撃の積極性へ転化し、日々の競争を健全に保つ評価制度を敷いた。若手には計画的な出場機会を、主力には再現性あるルーティンを。規律と柔軟、短期の勝利と中長期の育成を両立させ、勝ち癖の続く組織をつくる。疲労管理は逆算のコンディショニングを徹底し、主力の休養日も戦略化。スカウティングと育成を一本の線でつなぎ、ベンチメンバーにも明確な役割を付与することで、終盤に強いチーム体質を築いた。こうした細部の積み上げが、常勝に相応しい〝当たり前の質〞を担保したのだ。

勝利からの逆算と短期決戦の大胆起用

伊東は現役晩年の02年から03年まで選手兼任コーチを務め、現役引退後に監督就任した。参謀役となるヘッドコーチには松井稼頭央や清原和博を育てた実績があり、伊東とは現役時代から連携の取れていた土井正博を置いた。

オフに松井稼頭央がMLBに移籍し、開幕前には主砲のアレックス・カブレラがオープン戦で離脱、そして自身の現役引退という状況で伊東の監督１年目は始まった。戦力の層だけを切り取れば02年には到底及ばない。だが伊東は「将来の仕込みではなく、今季から勝負」というメッセージを明確に打ち出し、現有戦力の柔軟な配置でシーズンを組み立てた。

まず、松井が抜けた懸念の遊撃を、穴埋めでなく完全な後継者として中島裕之を固定し、いきなり全試合に出場させたのだ。すると中島は打率.287、27本塁打、90打点、OPS.853と中長距離を兼ね備えた新しい軸となった。中島にミスがあっても何も言わない方針を貫いたのは、起用にそれだけの覚悟があったゆえだろう。

起用に迷いが続いたトップバッターは、６月から佐藤友亮を据えて規定打席未到達ながらも打率.317と、２番赤田将吾とのコンビで走者を前に置く回路が整う。中島の背後にはホセ・フェルナンデスと和田一浩の安定したポイントゲッター、さらに貝塚政秀のキャリアハイ級の打棒が厚みを与えた。こうして、６月末にカブレラが復帰した時点で打線は「上位で走ってつくり、中軸で仕留める」流れを確立できた。捕手は野田浩輔と細川亨を競わせ、最終的には精神的なタフさのある細川がメインとして起用された。ちなみに、伊東と同じく元捕手である古田敦也や谷繁元信が監督として苦しんだのは、軸となる捕手が不在だったことが大きいと筆者は考えている。

一方の投手陣は、松坂大輔を軸に西口文也、帆足（ほあし）和幸、張誌家（チャンズージャ）で先発ローテーションを固めた。リリーフ陣は豊田清を固定し、星野智樹、長田秀一郎、森慎二、小野寺力（ちから）、大沼幸二らで層をつくる。ただし離脱や不調は避けられず、伊東は役割の明確化と順番の可変で凌ぐ方針をとった。つまり勝ちパターンは用意するが、登板間隔や相手打順・球場・展開によって橋渡しの顔ぶれとイニング幅を細かく入れ替える。ここには捕手出身の監督らしい、投手心理と配球の流れへの感度がにじむ。その結果、チーム防御率はリーグ１位を記録した。

レギュラーシーズンは先発を６～７回で見切りやすくし、相手の山に合わせて左右の中継ぎを差し込む逆算継投を徹底。「終盤の失点確率を下げるための分業」であり、前章で取り上げた岡田と同様に、勝ち方の再現性を高めることが狙いだった。

犠打や犠飛を厭わず１点をもぎ取る術を持ちながら、最終的には長打を含めた面の破壊力で仕留める。守りは、先発に完璧さを求めない代わりに、中盤の入口で主導権を奪い返す継投を準備。相手の代打策や左右分布に合わせて橋渡し役を差し替え、最後は豊田で蓋をする。攻守ともに多層的な戦略と勝利からの逆算思考、これが伊東イズムといえる。

一方、短期決戦ではアグレッシブな、攻めの姿勢が目立つ。例えばこの年のプレーオフ２ｎｄステージのダイエー戦は、松坂の中３日先発や先発の石井貴をクローザー的に回して締めるという大胆な可変をやり切って、シーズン２位からの逆転優勝を果たした。ここでは選手を決めた役割に閉じない、短期決戦仕様の覚悟がある。

日本シリーズは落合中日との新監督対決となったが、初戦を重視した落合氏とは対照的に、伊東は初戦に石井貴を先発させ、２戦目を重視してここで松坂を投げさせた。これは選手時代の師匠でもある森祇晶から受け継いだ考え方で、「常に最悪の事態を想定して戦う」捕手型監督らしい慎重さを物語っている。結果は第１戦白星、第２戦黒星であったが、第６戦でも投げた松坂を第７戦でセットアッパーに起用し、９回に豊田を投入する総力継投で頂点を奪い切った。判定を巡る、落合による長時間の抗議場面でも、伊東は筋を通す姿勢を崩さず、現場に「最後まで譲らない」空気を浸透させたことも象徴的だ。

敗戦を機に機動力野球へ転換

05年の伊東西武は、前年王者から一転、勝率５割を下回りながらもパ・リーグ３位に踏みとどまった。打線はアレックス・カブレラと和田の中軸に、石井義らのミドルレンジが絡む「強打で押す」色合いが濃い。チーム本塁打は162本でリーグ上位、対照的に盗塁は70個と控えめだった。中村剛也が22本塁打を記録し、将来のチームを担う主砲の台頭が見られた。投手陣は松坂と西口がダブルエースとして機能したが、チーム防御率は５位と安定感を欠き、接戦の終盤で守り切れない試合も目立った。結果、プレーオフ1stステージではロッテに連敗で敗退。わずか２得点に封じられ、重量打線偏重の綻びと、救援運用の難しさを突きつけられる一年となった。

この反省が、翌年の舵切りを決定づけた。伊東は攻撃のプランを一発頼みの大味な野球から出塁・機動力・多様な点の取り方へと段階的に転換した。１、２番の片岡治大、赤田、福地寿樹ら機動力に秀でた選手を起点に走者を進め、中軸で還す再現性の高い形を磨いた。数字もそれを裏づける。チーム盗塁は111と前年の70から大幅に伸びる一方、本塁打は131へと適度にスリム化。打線全体の打率は.275に上がり、総得点も増加した。加えて、守りのベースとなる投手陣の立て直しが効き、チーム防御率も改善する。シーズンは80勝54敗２分の２位、首位・日本ハムにわずか１ゲーム差という、内容のある〝勝ち筋〞を取り戻した。

また、高卒ルーキーの炭谷銀仁朗を開幕戦で先発マスクに抜擢し、守りの将来像を早期からチームに共有させた決断は、その後の捕手育成の文脈でも象徴的である。現場の〝いま勝つ〞と〝将来に投資する〞の間に橋を架け、短期と中長期を同時に回したことは評価に値するだろう。

短期決戦への備えも明確になった。先発は松坂・涌井秀章・西口の三本柱で勝ちにいき、救援は役割の固定で〝逆算〞する。豊田の流出で空いたクローザーには小野寺を抜擢。29セーブ、防御率2.82という結果は、起用の明快さと信頼構築の賜物だった。左のセットアップは三井浩二、状況対応のワンポイントには星野。打者の左右と相性に応じたレバーを複数用意する。伊東は捕手出身らしい〝バッテリー目線〞で、相手の打順の谷と山、終盤の代打カードまで視野に入れ、継投の入口と締め方を細かくデザインした。

この年のプレーオフ1stステージ、初戦は松坂対斉藤和巳というエースの投げ合いを１対０で制し、続く第２戦は先発をルーキーの松永浩典に託す〝奇襲〞で層の厚みを見せたが、中盤の４失点で流れを手放す。第３戦は西口が踏ん張るも、終盤の継投でズレータに痛恨の３ランを被弾して逆転負け。１勝２敗で敗退となった。初戦の完璧なゲームマネジメントに比べ、２・３戦は「先手の工夫」と「終盤の微差の詰め」の両面であと一歩。レギュラーシーズンで構築した勝ちパターンを、ソフトバンクホークスの厚い中継ぎ運用と長打一発が上回った。

ただ、ペナントレースという長い勝負の場では、前年の重量打線から機動力を織り込む緻密な攻撃への転換、役割固定の継投、若手への意図的な投資――という三本柱の改革が機能し、確かな進歩を刻んだ年だった。

【出典】『マネジメント術で読むプロ野球監督論』著：ゴジキ

「大胆さと精密さ」の絶妙なバランスで組織を常勝軍団へと変えた伊東氏。本書が示す「監督論」は、野球ファンのみならず、あらゆる組織で戦う人々にとって強力な指針となるに違いありません。

発売前から大きな反響を呼んでいる本作。その全貌は、ぜひお手にとってお確かめください。