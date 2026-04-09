お風呂場、寝室、玄関で大活躍！買ってよかった「山崎実業」便利アイテム＆正直レビュー

「こんなのが欲しい」と思って検索すると、だいたい山崎実業の商品にたどり着く……そんな経験、ありませんか？ わが家も例にもれず、気づけば家の中は山崎実業のアイテムだらけ。「こんなにあったの？」と自分でも驚いてしまいました。

ということで、前回のキッチン編に続き第2段！ 人気ブランド「tower」を中心に、わが家のキッチン以外のエリアで実際に使っている山崎実業のアイテムを10点紹介します。気になる点は正直に記しているので、ぜひ最後までご覧ください。

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素敵なキッチンや、使えるキッチン道具を紹介しているウェブマガジン『台所図鑑』の運営をしている三田みどりさん。普段の連載では、読者アンケートで集まった多くの声をもとに、買って良かった／使いこなせなかったキッチンアイテムなどをご紹介いただいていますが、今回は三田さんご自身の「買ってよかったキッチングッズ」を教えてもらいました。

マグネットバスルームタオルハンガー ワイド

マグネットが付く場所ならどこでも移動できるのが便利。もしここで使わなくなっても、浴室内やキッチンで活用できます。磁力は申し分なく、ずれる気配すらありません。

ウォール角度調節ドライヤーホルダー 石こうボード壁対応

ただでさえ髪を乾かすのが面倒なので、ドライヤーは出しっぱなしにしたい派です。以前はタオルバーにS字フックを付けてぶら下げていましたが、もう少し見た目よくできないかと思い探して見つけたのがこちら。

引っ掛け部分にはシリコーンが被せられているので、ドライヤーが傷つく心配もありません。金属同士が当たる不快な音が出ないのもうれしい。

ただ、このシリコーン部分にほこりが付きやすく、ティッシュやタオルで拭くと繊維が残りがち。気になる方はホワイトカラーを選ぶか、ウェットティッシュで拭くようにしてください。

フィルムシート洗面戸棚下マグネットタンブラー

浮かせる収納でぬめり知らず。towerらしいスタイリッシュなデザインも気に入っています。粘着面のダメージが怖かったので、マスキングテープで養生したあとフィルムシートを貼り付けています。

気になる点は2つあります。1つ目は、しっかり水を切ったつもりでも水滴が落ちてくること。逆さまにするので当たり前なのですが、1日に何度も拭くのはやっぱり面倒でした。いまではふきんを敷いて対応しています。

2つ目は、フィルムシートのマグネット部分が小さいこと。ようするにコップをくっつける的（まと）が小さいのです。棚下に付けているため位置が見えにくく、戻すときに少し狙いを定める必要があります。もう少し大きければ、もしくは磁力がもう少し強ければ、より使いやすくなるように思います。

マグネット手おけ

フック1つで引っ掛けられ、なおかつマグネット収納もできるものを探していました。洗面器タイプは意外と少なく、やっと見つかったのがtowerの手おけです。

浴室の上のほうに掛けているおかげか、8ヵ月使ったいまでも石けんカスは付いていません。

マグネットバスルームフック 2個組（MIST／ミスト）

前出の手おけを引っ掛けているのがこのフックです。浴室用として売られているので、サビなどの心配が少ないと思い選びました。

気軽に取り外しできるうえに、磁力はかなり強力。掃除がしやすくて助かっています。

マグネットで付けるウォール靴ベラ 石こうボード壁対応

ワンタッチで取り外しできて、見た目もすっきり。生活感が出にくく、ちょっとした飾りのように馴染んでくれています。

テーブル下カーペットクリーナーホルダー

「ケースからの出し入れくらいはサボりたい」という思いで購入。寝室の床がタイルカーペットで粘着クリーナーをよく使うため、これが無いと掃除の頻度が下がりそう。カーペットホルダーさまさまです。

ツーウェイ キッチン家電下引き出し＆スライドテーブル

キッチンで使うことを想定した商品ですが、アクセサリーなどの小物類を入れて寝室に置いています。

求めていた質感であるうえに、サイズもぴったり。理想の収納がなかなか見つからず困っていましたが、妥協せず探し続けた自分を褒めてあげたい。山崎実業さんに大感謝です。

テーブル下収納ラック

ダイニングテーブルの下に取り付けました。「デッドスペースを活用できた」という点では概ね満足していますが、気になることが2つあります。

1つ目は、のぞき込まないと中が見えにくいこと。2つ目は、開口部に立ち上がりなどのカバーが無く、ものが落ちやすいことです。もしかすると丸テーブルと相性が悪いのかもしれません。最初から選び直せるなら引き出し（スライド式）にすると思います。

ツーウェイ消臭ビーズケース

鳥たちがいる作り付け棚に置いています。大容量かつシンプルなデザインでお気に入り。お値段はやや高めで、1つ2640円。引っ越しハイの状態じゃなければ、3つ（計8000円弱）は買わなかったかも。

強力マグネット付きなのは便利ですが、私のように直置きで使う人もいるはず。マグネット無しのタイプもあればうれしいところです。

気づけば家のあちこちで活躍している山崎実業のアイテム。「こんなの欲しかった」が見つかれば、また少しずつ増えていきそうです。

※当記事は、WEBサイト「台所図鑑」がまとめた記事コンテンツです。紹介した商品や効果は使用環境などで異なり、保証するものではありません。ご購入の際は、各商品の公式情報やレビューなどをご確認のうえでご判断ください。価格は記事公開当時のものです。

自宅の台所で大活躍！買ってよかった「山崎実業」便利アイテム＆正直レビュー