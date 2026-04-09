本木雅弘主演、菅田将暉＆宮舘涼太出演映画『黒牢城』の本予告映像＆場面写真が公開

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映画『黒牢城』の本予告映像、場面写真が公開された。

■先読み不可能、究極の心理戦から目が離せない本予告映像が解禁

累計発行部数45万部突破。『第166回直木賞』と『第12回山田風太郎賞』をW受賞し、「このミステリーがすごい！」第1位をはじめ史上初となる4大ミステリー大賞（「週刊文春ミステリーベスト10」「ミステリが読みたい！」「2022本格ミステリ・ベスト10」）を制覇した米澤穂信の傑作ミステリーを映画化。

主演に本木雅弘を迎え、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太、柄本佑、オダギリジョーら映画界を代表する豪華キャストが集結。さらに、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰、荒川良々、渋川清彦、渡辺いっけい ら実力派キャストが名を連ねる。

メガホンを取るのは、世界三大映画祭の常連であり、『スパイの妻』（『第77回ヴェネツィア国際映画祭銀獅子賞』受賞）、『クリーピー 偽りの隣人』など国内外で高い評価を得続ける黒沢清監督。本作がキャリア初の時代劇となる。

荒木村重（本木雅弘）は暴虐な織田信長のやり方に反発し、籠城作戦を決行する。城は織田軍に囲まれ孤立無援に。城内の血気盛んな家臣たちを抑えながら、村重は妻・千代保（吉高由里子）を心の支えに、城と人々を守ろうと苦心していた。

そんなとき、城内である少年が殺され、その後も怪事件が次々と起こる。容疑者は、密室と化した城内に居る家臣や 身内の誰か。城外は敵軍。城内には裏切り者。誰もが疑心暗鬼になっていくなか、村重は牢屋に幽閉した敵方の危険な軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）と共に謎の解決に挑む。事件の驚きの真相とは。様々な登場人物たちの思惑が飛び交う、手に汗握る戦国系心理ミステリー超大作だ。

今回公開された予告映像では、その城のなかで次々に起こる怪事件を映し出していく。「いかにも不可解。官兵衛、知恵を貸せ」という村重に応えるのは幽閉された敵方の軍師、黒田官兵衛（菅田将暉）だ。

城外の敵なのか、城のなかの裏切り者の仕業か、あるいは天罰なのか。 「謎解きなど披露させていただいてもよろしいか」という官兵衛の助言をもとに、村重は一つひとつ謎に立ち向かっていくが、その間にもあらたな謎が生まれていき…。

見えない敵に翻弄され、動揺する家臣たち。心の支えである妻・千代保（吉高由里子）も、「殿のご存念がわかりませぬ」と不安を口にする。はたして謎の先にある、黒幕の本当の狙いは何か。そして官兵衛が放つ意味深な言葉の数々、その真意とは？先読み不可能、究極の心理戦の行方から目が離せない映像となっている。

あわせて解禁された場面写真では籠城中の城内でそれぞれの思惑が交錯するメイン写真を筆頭に、睨み合う村重（本木雅弘）と官兵衛（菅田将暉）の姿、城内にいるはずの敵に追い詰められていく家臣の郡十右衛門（オダギリジョー）、乾助三郎（宮舘涼太）らの家臣と村重の妻・千代保（吉高由里子）の姿が。そして敵であるはずの村重と官兵衛が、仕掛けられた不可解な謎と心理戦に協力して立ち向かう様子が映し出されていく。

また、4月10日より本作のムビチケ前売券（カード、オンライン）が発売開始されることも決定した。

映画『黒牢城』は、6月19日全国公開。

■映画情報

『黒牢城』

2026年6月19日（金）全国公開

原作：米澤穂信「黒牢城」（角川文庫/KADOKAWA刊）

監督・脚本：黒沢清

音楽：半野喜弘

出演：本木雅弘

菅田将暉 吉高由里子

青木崇高 宮舘涼太 柄本佑

ユースケ・サンタマリア 吉原光夫 坂東龍汰

近藤芳正 矢柴俊博 木原勝利 河内大和 吉岡睦雄 上川周作 前田旺志郎 坂東新悟荒川良々 渋川清彦 渡辺いっけい ／ オダギリジョー

配給：松竹

(C)米澤穂信/KADOKAWA (C)2026映画「黒牢城」製作委員会

■『黒牢城』の場面写真

■関連リンク

『黒牢城』作品サイト

https://movies.shochiku.co.jp/kokurojo-movie/