櫻坂46・守屋麗奈、桜の季節に必ず思い出すこととは？

月1リレー美容連載「美容の坂道のぼり隊」。今回は櫻坂46の守屋麗奈さんに今春登場した桜の香りを試してもらいました。同じ桜のフレグランスでも、フローラル系でフェミニンだったり、ウッディで落ち着いた香りだったり…。れなぁのお好みは？

ほんのり香らせたい♡ 桜フレグランス

この号が発売になる頃には、東京ではきっと桜が満開ですよね。桜の季節になると毎年必ず思い出すのは、私がまだ今のグループに入る前、坂道合同オーディションのセミナーの日のこと。4月1日だったんですけど、その日、ちょうど大学の入学式が重なっていて、入学式を抜けてセミナーに参加したんです。大学も、会場にダッシュで向かう途中の道も、あちこちで桜が満開で…。そのセミナーがきっかけでグループに入ることになったというのもあり、その日の桜は忘れられません。

今回試した桜のフレグランスはどれも自分が持っていないタイプで新鮮でした。香りを選ぶときはガツンと香るものより、ほんのりさりげないものを選ぶので、今回の3品はどれも好み。ひと口に「桜の香り」といっても3つともまったく違うのがおもしろいですね。使い分けるのも楽しそう。

4月11・12日には櫻坂46初のMUFGスタジアムでのライブが控えているんですが、そのときまで少しは桜が残っているかな？ どちらにしても、Buddiesのみなさんのピンクのペンライトで満開の景色が見られるのが今から楽しみです！

RENA's BEAUTY POINT

「Aはさわやかなウッディの香り。春のぽかぽかした陽気のときにつけたくなります。Bは香り誕生のエピソードからして素敵！ 意外にフルーティさが際立っていながら奥深く、大人な香りです。Cはホワイトティーと桜のバランスが絶妙で清潔感がありますね」

守屋麗奈

もりや・れな 2000年1月2日生まれ、東京都出身。櫻坂46二期生。愛称れなぁ。4/11・12にMUFGスタジアムにて開催される櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」に出演。