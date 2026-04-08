お笑いトリオ「パンサー」の向井慧が８日、都内で行われた映画「これって生きてる？」（ブラッドリー・クーパー監督、１７日公開）の特別試写イベントに登場。自身の結婚観について語った。

中年夫婦の結婚生活の行き詰まりを描いた同作にちなみ、結婚願望があるかを聞かれると「めちゃめちゃあります」と即答。「この年齢になって同期とかを見たら、ほとんど結婚してる。２０代は（遊ぶ）相手がたくさんいましたけど、そういう相手が減ってくる年齢でもある」と語り、「絶対にしたい、しなきゃいけないとは思ってないですけど、結婚への憧れは強くなってきている」と明かした。

その後、理想の女性像を聞かれると「あまり言いたくないですけど…」と前置きした上で、「エレベーターで『開』ボタンを押していたら会釈するような人」、「レジのレシートを自分で捨てる人」など、約５分間にわたって熱弁。「こんなこと言うから（結婚）できなくなっちゃう気もするんです」と自省した。

作品については、「若い人ももちろん面白い映画だと思うんですけど、僕よりも先輩の世代の方々がしみる。年齢を理由に諦めなくていいんだって気持ちにもなれる映画だと思うので、楽しんでいただけたら」とアピールした。