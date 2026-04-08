テレビ周りをスッキリ整えてお部屋をおしゃれに！木目×ブラックの高見えデザイン＆収納棚付き【山善】テレビ台をAmazonでチェックしよう！
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見た目も使い勝手も◎テレビ周りを美しく整える【山善】収納棚付きテレビ台がAmazonで販売中！
デッキ収納棚板付きのロータイプテレビ台 。幅80センチは32V型まで、幅111.5センチは43V型まで対応可能。工具不要の簡単組み立て式なので、商品が届いたその日から使用できる。木目がくっきり浮き上がって見える3Dシートを採用したことにより、従来のペーパーより木目が質感がアップし、高級感がある仕上がりに。デッキ収納棚板付きで、レコーダーやDVD、雑誌などの収納に便利だ。
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デッキはもちろんサイドにもルーターや雑誌、ゲーム機などを収納可能。オープンタイプなのでリモコン操作も問題なく行える。
奥行がスリムなデザイン&オープンタイプなので見た目すっきり。狭いお部屋にオススメ。
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木目がくっきり浮き上がって見える3Dペーパーを採用したことで、質感が上がり高級感がアップ。
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