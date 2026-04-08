実写『ONE PIECE』シーズン3は27年配信！ LEGOアニメに新作アニメも、“新たな冒険”次々開幕
この度、Netflixにおける「ONE PIECE」の新情報が一挙発表。Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』のシーズン3が2027年に世界独占配信されることが決定し、タイトルが「ONE PIECE: The Battle of Alabasta」となることがアニメーションロゴとともに解禁。新作アニメーションスペシャル「LEGO（R）ONE PIECE」（全2部構成）が9月29日より配信され、予告編が解禁。原作の「東の海（イーストブルー）編」からWIT STUDIOが新たに制作したアニメ「THE ONE PIECE」より特報映像が解禁された。
【動画】実写『ONE PIECE』シーズン3はアラバスタ編！
実写版「ONE PIECE」は、海外メディアで絶賛され、批評サイトRotten Tomatoesでもシーズン2の批評家スコアが93％（※4月7日時点）と高評価を受けている。シーズン2で描かれたのは、モンキー・D・ルフィ（イニャキ・ゴドイ）率いる“麦わらの一味”が、“偉大なる航路（グランドライン）”での航海に挑む壮大で過酷な大冒険。この度2027年の配信が発表されたシーズン3「ONE PIECE: The Battle of Alabasta」では、それすら凌駕する危機が訪れる。
最新シーズンの主な舞台は、冒険の最中に出会った王女ビビの祖国、砂漠の王国アラバスタ。とある理由で民の反乱が勃発した裏で、世界政府公認の海賊で規格外の強さを誇る“王下七武海”の1人・クロコダイル（ジョー・マンガニエロ）と、彼が率いる犯罪組織バロックワークスが糸を引き、すべてを砂へと帰すかのような乗っ取り計画が進行。この非道な計画を食い止めるため、一味は絆を力に変えながら、罠と陰謀が渦巻く新たな激闘に挑んでいく。
また、新作アニメーションスペシャル「LEGO（R）ONE PIECE」（全2部構成）が9月29日より配信されることが明らかに。本作では、“麦わらの一味”のホラ吹き・ウソップが、ドラム島で仲間になったばかりのチョッパーに、それまでの航海の軌跡を“作り手（ビルダー）”として語って聞かせていく。予告編では、“東の海（イーストブルー）”から“偉大なる航路（グランドライン）”へと続く冒険の数々を、ウソップが“盛りに盛って”語る武勇伝が、LEGOならではのコミカルかつド派手なアクションで描かれている。
そして、先日制作が発表された際に大きな話題を呼んだ新たなアニメシリーズ「THE ONE PIECE」より特報映像が解禁。制作はWIT STUDIOが務め、原作の「東の海（イーストブルー）編」から新たにアニメとして作り出される同作は、TVアニメシリーズとは別のラインで、ルフィの冒険を懐かしくも新しい臨場感で描き出す。特報映像は、キャラクター設定画やイメージボードを映し出した、世界観の一端が味わえる貴重映像。そこには、ルフィを筆頭にした“東の海”の猛者たち、そして“あの人物”の姿が。果たして、“冒険”はどんな姿で現れるのか――。
Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン3「ONE PIECE: The Battle of Alabasta」は、2027年世界独占配信。
Netflix シリーズアニメ「LEGO（R）ONE PIECE」（全2部構成）は9月29日より世界独占配信。
Netflix シリーズアニメ「THE ONE PIECE」は近日世界独占配信。
実写版「ONE PIECE」は、海外メディアで絶賛され、批評サイトRotten Tomatoesでもシーズン2の批評家スコアが93％（※4月7日時点）と高評価を受けている。シーズン2で描かれたのは、モンキー・D・ルフィ（イニャキ・ゴドイ）率いる“麦わらの一味”が、“偉大なる航路（グランドライン）”での航海に挑む壮大で過酷な大冒険。この度2027年の配信が発表されたシーズン3「ONE PIECE: The Battle of Alabasta」では、それすら凌駕する危機が訪れる。
最新シーズンの主な舞台は、冒険の最中に出会った王女ビビの祖国、砂漠の王国アラバスタ。とある理由で民の反乱が勃発した裏で、世界政府公認の海賊で規格外の強さを誇る“王下七武海”の1人・クロコダイル（ジョー・マンガニエロ）と、彼が率いる犯罪組織バロックワークスが糸を引き、すべてを砂へと帰すかのような乗っ取り計画が進行。この非道な計画を食い止めるため、一味は絆を力に変えながら、罠と陰謀が渦巻く新たな激闘に挑んでいく。
また、新作アニメーションスペシャル「LEGO（R）ONE PIECE」（全2部構成）が9月29日より配信されることが明らかに。本作では、“麦わらの一味”のホラ吹き・ウソップが、ドラム島で仲間になったばかりのチョッパーに、それまでの航海の軌跡を“作り手（ビルダー）”として語って聞かせていく。予告編では、“東の海（イーストブルー）”から“偉大なる航路（グランドライン）”へと続く冒険の数々を、ウソップが“盛りに盛って”語る武勇伝が、LEGOならではのコミカルかつド派手なアクションで描かれている。
そして、先日制作が発表された際に大きな話題を呼んだ新たなアニメシリーズ「THE ONE PIECE」より特報映像が解禁。制作はWIT STUDIOが務め、原作の「東の海（イーストブルー）編」から新たにアニメとして作り出される同作は、TVアニメシリーズとは別のラインで、ルフィの冒険を懐かしくも新しい臨場感で描き出す。特報映像は、キャラクター設定画やイメージボードを映し出した、世界観の一端が味わえる貴重映像。そこには、ルフィを筆頭にした“東の海”の猛者たち、そして“あの人物”の姿が。果たして、“冒険”はどんな姿で現れるのか――。
Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン3「ONE PIECE: The Battle of Alabasta」は、2027年世界独占配信。
Netflix シリーズアニメ「LEGO（R）ONE PIECE」（全2部構成）は9月29日より世界独占配信。
Netflix シリーズアニメ「THE ONE PIECE」は近日世界独占配信。