敵地ブルージェイズ戦

米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、カナダ・トロントでブルージェイズと対戦している。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。このカードは、昨秋のワールドシリーズ以来のトロントでの試合。5回の第3打席で捕手と接触し、思わず声を上げるシーンがあった。

無死一塁の場面で、捕手のバレンズエラが一塁走者を牽制。ボールが打席に立つ大谷の背中側を通る形となった。この際捕手の腕が大谷に当たったものとみられる。この打席は右飛に倒れたが、ベンチに戻ってからも左肘を気にする場面があった。

カナダの放送局「スポーツネット」の放送席では実況のダン・シュルマン氏が「ブランドン・バレンズエラが一塁ランナーへの牽制を試みました。そして今、このプレーでショウヘイ・オオタニが傷めた可能性があります」と伝えた。

解説のジョー・シッドル氏も「バレンズエラが投げた方の手を（大谷に）ぶつけたようですね。彼の利き手がオオタニに当たり、両者とも痛みを感じているようです」と心配そうだ。

実況は投げ終わりの際に腕が当たったと見ているようで、解説も「左打者の場合、こういうことは起こり得ます。（避ける）スペースがあまりありませんからね。オオタニはそこに立っていましたが、送球を終えた際、肘か、あるいは肩にかすったのでしょうか。バレンズエラはすぐに（異変を）感じ取りました」と伝えた。

さらに実況は「バレンズエラは大丈夫そうです。フォロースルーの際、右手が大谷の左腕あたりに当たったのかもしれません。オオタニはまだ左腕を振りながら感覚を確かめていますが、二人とも試合にはそのまま残るようです」と伝えている。



（THE ANSWER編集部）