ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が7日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。開始早々3分過ぎに番組名を間違えるハプニングで新番組の幕が開けた。

山口は番組冒頭、自己紹介した上でバンドの看板曲「新宝島」と「怪獣」に言及。「その曲2曲を聴いていただきますと、サカナクションのことは理解してもらえるなと思います」と切り出した。

続けて「イメージとして、山口一郎って堅いやつとか、クソ真面目で面白くないやつとか思ってる人もいっぱいいると思うんですよイメージとして。写真がギンとした、ギュンとした顔が多いから、画像検索すると。だけど意外とフランクに話せるおじさんだっていうことをこの『スクールオブロック』で感じてくれたらと思います」と語り、番組開始3分18分頃にいきなり番組名を間違う痛恨のミス。

慌てて「『スクールオブロック』じゃねえわ。『オールナイトニッポン』でね！ どした？ 何か変なこと言ったの？ 『オールナイトニッポン』って言ったよね？ やるな俺、やってんな俺。いきなり汗すげぇ。（檜原麻希）社長が目の前にいるのに」と笑いながらツッコミを入れていた。

山口はTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」（スクールオブロック）内の番組「サカナLOCKS!」を12年4月から23年9月末まで担当していた。