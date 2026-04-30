アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」を2026年4月28日(火)より期間限定で販売する。■かつやの新しい一杯やさしい出汁でとじたふわとろ親子丼の中に、サクッと揚げたロースカツを贅沢に閉じ込めた。ロースカツには、コクと香りが際立つ出汁