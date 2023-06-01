きょうのポンドドルは買い戻しが強まっており、１．３５ドル台後半に上昇している。１．３６ドルは強い上値抵抗が観測されている半面、下値もしっかりとサポートされており、上昇トレンドに戻せるか注目される。一方、本日は介入観測から円高が加速し、ポンド円は一時２１０円台半ばまで急落する場面が見られた。 本日は英中銀が金融政策委員会（ＭＰＣ）の結果を公表していたが、大方の予想通りに政策を据え置いた。