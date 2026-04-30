観光庁が30日に発表した3月の宿泊旅行統計（1次速報）によると、国内のホテルや旅館に泊まった日本人と外国人は前年同月比0.1％減の延べ5546万人だった。減少は10カ月連続。日本人は0.7％減の4039万人で、外国人は1.8％増の1508万人だった。外国人の国・地域別データがある施設で比較すると、日中関係の悪化により中国の宿泊客が50.7％減少。一方で、他のアジアや欧米からの宿泊客は増加した。観光庁は都道府県別を含む2月