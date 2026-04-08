パティスリー GIN NO MORI母の日♡花束のようなクッキー缶登場

母の日にぴったりの、心ときめくスイーツギフトが登場♡パティスリー GIN NO MORIから、まるで花束のように華やかなクッキー缶と上品なパウンドケーキが発売されます。自然の恵みと美しい彩りを詰め込んだ特別な一品は、大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもおすすめ。感謝の気持ちをスイーツで届けてみてはいかがでしょうか♪

花束のようなクッキー缶♡

「森の恵みクッキープティボワMother缶」は、価格4,320円（税込）、サイズ150×150×45mm、賞味期限は製造日より45日。

缶を開けると、中央にバラをモチーフにしたメレンゲ菓子が彩りを添え、バラやサフラン、ラベンダーなど花の香りをまとったクッキーが並びます。

まるで小さな森と花束を閉じ込めたような華やかさで、特別感あふれるギフトに仕上がっています。

MOMI&TOY’S抹茶＆ほうじ茶♡贅沢ティラミスクレープ登場

上品なローズのパウンドケーキ

「ローズのパウンドケーキ」は2,700円（税込）。ローズの花びらペーストや蜜漬けを生地に練り込み、しっとりと焼き上げた一品です。

フランボワーズのほどよい酸味とホワイトチョコの甘さが重なり、華やかで上品な味わいに。さらに天面には花びらの中にハート型が隠れていることもあり、贈り物にぴったりの遊び心が詰まっています。

販売情報＆購入方法

クッキー缶は2026年4月25日（土）～5月15日（金）まで、全国の直営店舗で販売。公式オンラインショップではメルマガ会員限定で4月24日（金）より先行販売が実施されます。

パウンドケーキは2026年4月11日（土）～なくなり次第終了。

※4/23（木）20時に配信のメルマガからのみ購入可能です。（22日12時までにメルマガ登録された方に配信いたします。）

※先行予約販売カートは4/24（金）20時にオープンいたします。

※数量限定販売/期間内でも限定数に達した場合は早期終了の可能性がございます。

想いを届ける特別スイーツ

パティスリー GIN NO MORIの母の日限定スイーツは、見た目の美しさと味わいの両方で心を満たしてくれる特別なギフト♡

花束のようなクッキー缶と、上品なパウンドケーキは、感謝の気持ちを伝えるのにぴったりです。

大切な人へはもちろん、自分へのご褒美としても、特別なひとときを楽しんでみてください♪