シェアして食べたーーーいッ！【コストコ】おうちカフェが華やぐ♡「スイーツ」

おうちでカフェにいるような、満足感のあるおやつを楽しみたい人は、【コストコ】の「スイーツ」をチェックしてみて。みんなでシェアしたい時にもぴったりの、テーブルが華やぎそうなスイーツが見つかるはず。今回は、コストコで見つかる、一度は食べたくなるようなスイーツをピックアップ。自分へのご褒美にしてもいいし、友人を呼んだ時に出せば盛り上がること間違いなしかも。

いちごとカスタードを楽しめるミルフィーユ

いちごを乗せた華やかで可愛い「いちごのミルフィーユ」。インスタグラマー@potipoti212さんが「甘い硬めのカスタードクリーム」と解説するクリームは、生地からはみ出すくらいのたっぷり感もポイント。@potipoti212さんによれば、「甘党さん向けの美味しさやと思う」とのことで、しっかり甘いものを食べたい日にぴったり。いちごの甘酸っぱさと歯ざわりが、良いアクセントとして感じられそう。8等分にされた状態で販売されているので、シェアにも向いています。

ストックにもぴったりな個包装焼き菓子

ハートの形をした「サン・ミッシェル チョコレートスウィートハートケーキ」。片面はチョコレートでコーティングされ、見た目にも可愛い焼き菓子です。@potipoti212さんは「個包装で配りやすい」とコメントしており、24個入りでシェアしやすく、余った分はストックにも回せそう。小腹が空いた時に、サクッと食べられそうなお手軽感も嬉しいポイントです。

アレンジも楽しめるチョコ感たっぷりのスイーツ

こっくりとした深いチョコレート色と、丸いフォルムが可愛い「フォンダンショコラ」。@potipoti212さんによれば、「ガッツリ重めのチョコ感たっぷり」なのだそう。「1個も大きめ」というコメントもあり、しっかりと食べ応えを感じられそうです。レンジで温めると、チョコがとろけてさらに美味しくなりそう。さらに、ホイップクリームやベリー系、柑橘系のフルーツをトッピングしてアレンジしても楽しいかも。

いちごとこしあんとホイップ！ 和 × 洋の贅沢スイーツ

天面からのぞく赤いいちごが映える、「いちご大福9個入り」。インスタグラマー@costco_hackerさんによれば、「中はこしあんだけじゃなくホイップ入り！」なのだそうで、まろやかでミルキーな味わいが楽しめそうです。9個入りというほどよい大容量で「シェアにもおやつにも使いやすい」と、@costco_hackerさんもコメント。大人数が集まる日には、ぜひ用意しておきたいところ。和と洋の美味しさがブレンドされた贅沢感があり、疲れをほっと癒してくれそうです。

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※こちらの記事では@potipoti212様、@costco_hacker様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino