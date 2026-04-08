【義母「専業主婦は、幸せ！」】幸せアピール、からのマウント？！モヤるわ〜＜第4話＞#4コマ母道場
価値観は人それぞれ。何が正しくて何が間違いかを決めるよりも、大切なのは自分の価値観を他人に押し付けないことなのかもしれません。けれど価値観の押し付けは、ときに「自分を認めてほしい」という気持ちの裏返しでもあります。もしかすると、その根底には承認欲求に近い感情があるのかもしれませんね。今回は、そんな“価値観”をめぐって起こる、嫁VS姑のお話です。
第4話 幸せならいいじゃん！って……
【編集部コメント】
これはちょっと……ショウさん、頼りになりませんね……。「幸せならいいじゃん！」って、まぁ不幸自慢されるよりは気が楽ではありますが、幸せアピールに加えてアリサさんへの若干のマウント？ が入っているところが気になる部分。アリサさんの生き方が間違っていると言わんばかりの「幸せ」アピールをしてくるからモヤっとしてしまうんですよ？ ショウさん。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第4話 幸せならいいじゃん！って……
【編集部コメント】
これはちょっと……ショウさん、頼りになりませんね……。「幸せならいいじゃん！」って、まぁ不幸自慢されるよりは気が楽ではありますが、幸せアピールに加えてアリサさんへの若干のマウント？ が入っているところが気になる部分。アリサさんの生き方が間違っていると言わんばかりの「幸せ」アピールをしてくるからモヤっとしてしまうんですよ？ ショウさん。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙