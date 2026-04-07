小さいボディに凝縮された“アルファロメオらしさ”

アルファロメオの末っ子SUVとして登場した「ジュニア」。当初は「ミラノ」と呼ばれていましたが、イタリア政府が同名称の使用を認めず（ポーランドで製造されるため）、発表からわずか5日後に名称が変更されました。

ジュニアの名は1960年代に登場した「GT1300ジュニア」に由来します。このモデルは「ジュリア スプリントGT」の弟分として、若者向けの手軽な入門スポーツモデルでしたが、コンパクトなボディサイズはもちろん、アルファロメオの“入り口”という意味でも、筆者（山本シンヤ）としてはミラノよりふさわしい名称だと思います。

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今回、進化した「トナーレ」の試乗とあわせて、改めてMHEVモデルにも試乗しました。その印象は、ヤンチャな兄貴たちに対して、落ち着きのある末っ子といった感じです。

エクステリアは「新しいのに懐かしい」デザインです。ボディサイズは全長4195mm×全全幅1780mm×全高1585mmとトヨタ「ヤリス クロス」とほぼ同等ですが、兄貴分の「ステルヴィオ」やトナーレのシルエットを踏襲し、低いルーフラインや、タイヤの存在感を強調したグラマラスなフェンダー、コーダトロンカ形状（歴代アルファロメオが採用）のリアなどにより、小さいながらも実に堂々としたスタイルに仕上がっています。

インテリアは、アナログとデジタルを上手に融合したインパネまわりにトナーレとの共通性が見られますが、インパネ内蔵のインフォテインメント（デザイン的にはスマートですが視認性は今ひとつ）やシフトまわり（プジョー系との共通部品）は異なります。

なお、「国産車と比べて装備面が…」と心配する人もいるかもしれませんが、安全装備や運転支援機能など、現代のクルマに必要な装備はほぼ揃っています。

居住性については前席優先なのは言うまでもありませんが、前席が身長170cm以下の人のシートポジションであれば、後席も足元・頭上ともに十分なスペースが確保されており、見た目に反して実用性も高いです。

メカニズムは、パワートレイン／プラットフォームともにステランティスグループの技術をフル活用しています。

パワートレインは1.2リッターターボ（136ps／230Nm）にモーター内蔵（22ps／51Nm）の6速DCT（48Vマイルドハイブリッド：e-DCT）を組み合わせ、プラットフォームはCMPを採用。

プジョー「208」やジープ「アベンジャー」、フィアット「600」と共用していますが、いずれもアルファロメオ向けに最適化されています。

これは筆者の私見ですが、「クルマづくりは制約があるほど“味付け”の重要性が際立つ」と思っています。つまり、ハードよりもハートが大事ということ。

そんなジュニアの味付けは、アルファロメオ開発陣の中でもエース級のエンジニアが担当しているそうです。

“いい塩梅の刺激”あり―末っ子アルファの実力とは？

パワートレインはEV走行も可能なストロング寄りのマイルドハイブリッドですが、兄貴分のトナーレよりもエンジンとモーターの協調がうまく、スムーズな印象です。

このあたりは同じパワートレインを搭載するプジョー系モデルと似ていますが、ドライブモード（D.N.A）を「D（ダイナミック）」にすると、シフトのキレの良さや低中速域でのトルクの盛り上がりに、わずかながらアルファらしいドラマ性を感じます。

ただし、エンジン回転の伸びやサウンドなどを含め、歴代アルファロメオに見られた高揚感はやや控えめです。

“いい塩梅の刺激”が味わえる走り。日常域でもスポーティさをしっかり感じられる。

フットワークはアルファロメオらしさを感じさせつつも、やり過ぎていない絶妙なバランスです。

ステルヴィオやトナーレほど俊敏な初期応答ではなく、フロントタイヤを軸に鋭く曲がる感覚も控えめですが、ロールをうまく使いながら4輪にしっかり仕事を分散させ、アンダーもオーバーも抑えつつ、オン・ザ・レールのように素直で気持ちよく曲がります。

そうした意味では、分かりやすさや刺激は兄貴分よりやや控えめで、人によっては“普通”に感じるかもしれません。

しかし、日常域＋αまで気負わずにスポーツ性を楽しめるセットアップで、アルファロメオらしい旨味はしっかり感じられました。

しなやかな足まわりで快適性にも配慮。実用性の高さも魅力。

ただし、これはアルファロメオのラインナップ内での話であり、同クラスのライバルと比べれば、分かりやすさも刺激も十分にあります。

少し古い例えですが、個人的にはステルヴィオ／トナーレが「155スポーティバ」なら、ジュニアは「155スーパー」に近い乗り味だと感じました。

乗り心地は兄貴分のトナーレよりも入力が穏やかで、やや時間をかけて減衰させる特性もあり、スポーツ系モデルとしては快適性も良好です。

後席にも座って確認しましたが、低速域ではややバネ下のバタつきが感じられるものの、フラット感は高く、ファミリーカーとして使っても不満は出にくいでしょう。

小さくても妥協しない。“新世代アルファロメオ”の魅力が詰まった「ジュニア」

そろそろ結論です。ジュニアは、末っ子の特徴のひとつである洞察力の高さが活きた一台で、決して分かりやすいインパクトはないものの、絶妙なバランスと“いい塩梅”で成り立つアルファロメオだと感じました。

また、「小さいけれど我慢しない」「小さいけれど誇れる」という点では、キャラクターは異なるもののレクサス「LBX」と通じる部分もあるのかもしれません。

実際、ジュニア発売以降のアルファロメオの販売台数は、世界・日本ともに前年を大きく上回っています。

つまり、新世代アルファロメオに共感する人が増えているということです。あなたも、その一人になってみませんか。