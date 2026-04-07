「コーチェラ2026」ジャスティン・ビーバー、サブリナ・カーペンターから藤井 風まで絶対に見逃せない21組
米カリフォルニア州で現地時間4月10〜12日（日本時間4月11〜13日）、4月17〜19日（日本時間4月18〜20日）の2週に渡り開催されるコーチェラ・フェスティバル。YouTubeを通じてライブ配信される今年のステージから、注目すべき出演アーティストを一挙紹介する。
今年のコーチェラは「初」に溢れている。サブリナ・カーペンター、ジャスティン・ビーバー、そしてカロルGの3人がヘッドライナーとして同フェスティバルに初登場し、なかでもカロルGはラテン系女性アーティストとして史上初のヘッドライナーという歴史を刻むことになる。
もちろん、ヘッドライナー以外にも見どころは尽きない。ヤング・サグ、KATSEYE、ギースらが、それぞれ大きな期待を集める記憶に残るセットを披露するはずだ。また、The xxやザ・ストロークスを筆頭に、象徴的なカムバック・ストーリーも用意されている。記憶に深く刻まれるフェスになることは間違いない。私たちが最も期待を寄せるアーティスト21組を、以下にチェックしてほしい。
Rolling Stone Japan注目アーティスト
藤井 風（Fujii Kaze）
Photo by Jeremychanphotography/Getty Images
"Coachella Valley Music & Arts Festival"
Date: April 11&18 4:30pm(PDT)
Stage: Mojave
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
［BAND］
Vo. FUJII KAZE
Cho. Shy Carter
Cho. ARIWA (ASOUND)
Key. Ayatake Ezaki (WONK)
Gt. TAIKING (Suchmos)
Ba. KOBY SHY *bandmaster
Dr. SAJI NORIHIDE pic.twitter.com/qXNLiNDxHA
- Fujii Kaze Staff (@fujiikazestaff) April 7, 2026
昨年はヨーロッパや北米を回るツアーを成功させ、「ロラパルーザ」を筆頭にフェスでも存在感を発揮。2022年に「死ぬのがいいわ」が海外でバイラルヒットして以降、国際的アーティストとしてのプレゼンスを高めてきた藤井 風が、満を持してコーチェラに登場する。
先ほど公開されたコーチェラでのメンバーは、バンドリーダーを務めるベーシストのKoby Shy（Ba）を筆頭に、江粼 文武 (Key：WONK)、TAIKING（Gt：Suchmos）、佐治宣英（Dr）、そしてコーラスをShy CarterとARIWA（ASOUND）が務める強力布陣。当日のYouTube配信ではウォッチパーティー企画〈Watch With〉の一環で、藤井 風のパフォーマンスをアメリカのクリエイター、ダニエル・ウォールの実況と共に楽しむことができる。はたしてどんなステージを繰り広げるのか、思わぬサプライズも用意されているのか。期待は募るばかりだ。
20
ディジョン（Dijon）
Frank Hoensch/Redferns/Getty Images
ディジョンは、かつて私たちが踊っていた時のように、外に出て踊るということがどういうことかをコーチェラに示そうとしている。初日にステージに立つこのミュージシャンのパフォーマンスは、2ndアルバム『Baby』をリリースしてからわずか数ヶ月後というタイミングで実現する。昨年、このLPを携えて行われた親密なツアーは、アーティストが真に本領を発揮する姿を共有するという体験をもたらした。コーチェラは、それが具現化するのを目の当たりにする絶好の場所となるだろう。 -Larisha Paul
19
ジジ・ペレス（Gigi Perez）
Victoria Sanders for Rolling Stone
ジジ・ペレスは、3日目の夜、カロルGとヤング・サグがステージに上がる直前にコーチェラ・デビューを果たす。このシンガーソングライターは、ヒット曲「Sailor Song」がTikTokを席巻して以来、フェスティバル・シーンでお気に入りの存在となっている。彼女はインディオの砂埃を切り裂くような、繊細なアコースティック・トラックを届けてくれるだろう。さらに、出演が発表されて以来、ペレスはコーチェラの定番である「フラワークラウン（花冠）」を復活させることも約束している。 -Maya Georgi
18
ルソウスキー（Rusowsky）
Luis Carbonell/Redferns/Getty Images
遊び心にあふれ、音楽院で研鑽を積んだピアニストであるルソウスキーは、マドリードのミュージック・シーン、そして反逆的なコレクティブ「IDK」の中でも、最も愛される人物の一人として頭角を現してきた。デビュー・アルバム『Daisy』で多くの新しいファンを魅了した彼は、自身の実験的な側面をさらに披露すべく砂漠へと向かう。 -Julyssa Lopez
17
ザ・エックス・エックス（The xx）
Erika Goldring/Getty Images
The xxは初日の夜、コーチェラで夏のミュージック・フェスティバル・ツアーをキックオフさせ、このエレクトロニック・エクスペリメンタリストたちの砂漠への華々しい帰還を飾る。以前、彼らは2009年に同フェスに出演しており、今回は2012年の『Coexist』や2017年の『I See You』からの楽曲を披露する予定だ。ライブ活動再開のために再集結して以来、新曲についてはまだ明言されていないが、このトリオにとって大きな転換点であることは間違いない。「これは、共に歩む次の章の始まりだ」と、彼らがメキシコシティでのツアー日程を発表した際、Instagramに綴っている。 -M.G.
※FUJI ROCK FESTIVAL '26出演
16
ターンスタイル（Turnstile）
Maggie London for Rolling Stone
最新アルバム『Never Enough』とシングル「Seein Stars」でグラミー賞を受賞したばかりのボルチモア産ハードコア・クルーが、彼ら特有のエネルギーでコーチェラを熱狂させる。2022年の出演時には巨大なモッシュピットを巻き起こしたが、近年はグラストンベリーやプリマヴェーラといった海外のフェスティバルでも場数を踏んでいるだけに、観客を躍らせるための新鮮なアイデアを携えてくることは疑いようがない。 -Kory Grow
※FUJI ROCK FESTIVAL '26出演
15
BINI
ABS-CBN Music*
BINIを迎え入れる準備ができているなら、2回まばたきをしてほしい。初日、この8人組ガールズグループは、フィリピンのグループとして史上初めてコーチェラでパフォーマンスを行い、歴史を塗り替える。このステージは、最新のダブルシングル「Honey Honey」と「Unang Kilig」のリリース直後という絶好のタイミングで実現する。BINIの活気に満ちたポップソングと躍動感あふれる振り付けは、コーチェラが毎年約束してくれる爆発的な視覚的スペクタクルに、まさにうってつけだ。 -L.P.
14
ギース（Geese）
Griffin Lotz for Rolling Stone
今、ギースのショウほど熱いロック・ショウは他にない。『Projector』の頃から彼らを追いかけてきた人も、『Getting Killed』で度肝を抜かれた人も、あるいは『SNL』出演時からのファンも、とにかく準備だけはしておいてほしい。ギースをライブ・フェノメノン（ライブにおける怪物的な現象）へと押し上げた、規格外のステージ・プレゼンスと、驚異的なまでにタイトなバンド・ダイナミクスを目の当たりにすることになるだろう。 -Simon Vozick-Levinson
13
ヤング・サグ（Young Thug）
Barry Brecheisen/Getty Images
今年初め、ヤング・サグはX（旧Twitter）で次作アルバムのタイトル『DBC』を公表した。リリース日や具体的な詳細は明かされていないものの、削除済みのInstagramの投稿によれば、このアクロニムは「Day Before Coachella（コーチェラの直前）」を意味しているという。もしヤング・サグがこの計画通りにリリースを実行すれば、3日目の夜に彼がステージに立つ際、ファンは期待に満ちた新曲の数々を耳にすることになる。 -L.P.
12
デヴィッド・バーン（David Byrne）
Griffin Lotz for Rolling Stone
1970年代にCBGBのようなライブハウスでキャリアをスタートさせて以来、このアートロックのレジェンドは、数十年にわたり「絶対に見るべきライブ・アクト」であり続けてきた。彼のステージ上での振る舞いは、フェスティバルの観客をいかに楽しませるかというガイドブックそのものだ。最新アルバム『Who Is the Sky?』を携えた今回のショウも、その例に漏れない。一風変わっていて哲学的、かつ妙にキャッチーなポップ・チューンが満載のセットリストに、トーキング・ヘッズのクラシック数曲を交え、砂漠の中で踊る――それはまさに天国のような体験になるはずだ。 -S.V.L.
※SUMMER SONIC 2026出演
11
クリプス（Clipse）
Taylor Hill/Getty Images
昨年の『Let God Sort Em Out』で華々しい再結成を果たして以来、プシャ・Tとマリスの二人は、自分たちがなぜヒップホップ界屈指のライブ・ドロー（集客力のあるアクト）なのかを、あらゆる人々に再認識させることを使命としてきた。一語一句に至るまで緻密で情熱的な彼らは、観客を釘付けにする術を熟知している。あの象徴的な「Grindin」のビートがエンパイア・ポロ・クラブの会場に鳴り響くとき、それがこれまで以上に素晴らしく聞こえることは間違いない。 -S.V.L.
10
アディソン・レイ（Addison Rae）
Emma McIntyre/Getty Images
アディソン・レイはすでにコーチェラを自分のものにしている。昨年、彼女はアルカのセットにサプライズ登場し、自身の名を冠したアルバムのリリースをステージ上で発表した。そして今、このライジングスターは2日目の夜、ザ・ストロークスとジャスティン・ビーバーがステージに上がる直前に、公式なコーチェラ・デビューを果たす。彼女自身のセットは、キラーなファッション・ルック、非の打ち所のない振り付け、そして溢れんばかりの輝きに満ちたものになるはずだ。 -M.G.
9
イギー・ポップ（Iggy Pop）
Sacha Lecca for Rolling Stone
ザ・ストゥージズを結成してから約60年が経とうとしているが、イギー・ポップはいまだに全公演でシャツを脱ぎ捨て、「貴方の犬（Your Dog）」になりたがり、人生への渇望（Lust for Life）を抱き続けている。2023年には19枚目の最新アルバム『Every Loser』をリリースしたが、近年のセットリストはイギー＆ザ・ストゥージズのクラシックや、彼のソロキャリアにおける人気曲を中心に構成されている。 -K.G.
8
ザ・ストロークス（The Strokes）
Marc Grimwade/WireImage
ザ・ストロークスが2日目、10年以上ぶりにコーチェラの舞台でロックを鳴らす。これは、アウトサイド・ランズやシェイキー・ニーズといった複数の音楽フェスティバルへの出演を含む、バンドにとって予定の詰まった夏の最初の目的地となる。コーチェラへの帰還にあたって、彼らは唯一無二のエネルギーとエレクトリックな楽曲群を携えてくるに違いない。6年ぶりのアルバムとして情報解禁されたばかりの『Reality Awaits』から、数曲が披露されることを期待しよう。 -M.G.
※SUMMER SONIC 2026出演
7
ピンクパンサレス（PinkPantheress）
Sacha Lecca for Rolling Stone
イギリス出身のシンガーソングライター兼プロデューサーである彼女は、2日目のコーチェラのステージに、数々のヒット曲という武器を携えて登場する。ザーラ・ラーソンとの爆発的なコラボ曲「Stateside」は、現在Billboard Hot 100で8位を記録。これは、2023年にアイス・スパイスを起用した「Boys A Liar, Pt. 2」以来、彼女にとって最高のチャート順位となっている。ステージに招き入れる可能性のあるスペシャルゲストは事欠かないが、最新リリース『Fancy That』によって、スポットライトは彼女自身をより一層明るく照らすことになるだろう。 -L.P.
6
ナイン・インチ・ノイズ（Nine Inch Noize）
Griffin Lotz
ナイン・インチ・ネイルズ（NIN）のメンバーとエレクトロニック・プロデューサーのボーイズ・ノイズ（アレックス・リダ）がタッグを組んだ「ナイン・インチ・ノイズ」は、過去数年間にわたるNINの「Peel It Back」ツアーの中核を担ってきた。彼らは「Closer」のような人気曲や、「Shes Gone Away」といった近年の楽曲、そしてこのコラボレーションのきっかけとなった映画『トロン：アレス』のサウンドトラック曲「As Alive as You Need Me to Be」などを披露してきた。「Peel It Back」のセットは各公演わずか4曲のみだったが、コーチェラでの本格的なセットでは一体何を計画しているのか、期待は高まる。 -K.G.
5
FKAツイッグス（FKA Twigs）
Sacha Lecca for Rolling Stone
FKAツイッグスが、絶賛を浴びている「Body High Tour」の一環として砂漠に降り立つ。彼女はここ数週間、『Eusexua』および『Eusexua Afterglow』を携えてツアーを続けてきた。マディソン・スクエア・ガーデンでの見事なデビュー公演も記憶に新しいが、今回のコーチェラはこのツアーにおける全米最終公演となる。「人間という形態を超越するほどの幸福感」を象徴すると彼女が語る『Eusexua』を経て、3日目のパフォーマンスでは、今回彼女がどのような新しい姿に変貌を遂げたのかが示されるだろう。 -L.P.
※SUMMER SONIC 2026出演
4
カロルG（Karol G）
Gilbert Flores/Variety
3日目の夜、カロルGはラテン系女性アーティストとして史上初めてコーチェラのヘッドライナーを務め、歴史にその名を刻む。2022年に初めてこのステージに立った際、彼女はポップスの名曲メドレーでラテンミュージックのアイコンたちに敬意を表した。そして今、数ヶ月前から準備を進めてきたスペクタクルとともに、彼女はさらなる高みへと挑む。「到達すべきハードルは非常に高いと感じている」と、彼女は昨年9月にRolling Stoneに語っている。「自分のコミュニティとファンへの愛を表現した、心のこもったものを届けたい」。 -M.G.
3
KATSEYE
Victoria Sanders for Rolling Stone
初日にこのグローバル・ガールズグループがステージに上がる際、あらゆる視線がKATSEYEに注がれることになるだろう。フェスティバル開催に向けて、このポップ・アクトの周囲では様々な憶測が飛び交ってきた。HYBEとゲフィン・レコードがメンバーの1人であるマノン・バナーマンの活動休止を発表して以来、今回が米国での初の大きな舞台となるからだ。世界を舞台に約2年活動してきたが、KATSEYEはまだ始まったばかりだ。コーチェラは彼女たちの軌跡における重要なステップとなるが、果たしてマノンは他のメンバーと共にその一歩を踏み出すのだろうか。その答えは、自分たちの目で確かめるしかない。 -L.P.
2
サブリナ・カーペンター（Sabrina Carpenter）
Mike Coppola/Getty Images
2024年、サブリナ・カーペンターは「Espresso」がキャリアを急上昇させる避けがたいヒット曲になろうとしていたまさにその時、コーチェラのメインステージで輝きを放った。当時はヘッドライナーではなかったものの、彼女は記憶に残る、あるいは予言的とも言えるパフォーマンスを披露した。サブリナは「Jesus Was a Carpenter（イエスはカーペンター＝大工だった）」と記された白いTシャツを身にまとい、「コーチェラ、私がヘッドライナーとして戻ってくる時にまた会いましょう」と約束したのだ。彼女が最新作『Mans Best Friend』を砂漠のためにどのように再構築するのか、そして次にどのような「パワー・ムーブ」を予言するのかを見届けるのは、至福の体験となるだろう。 -M.G.
1
ジャスティン・ビーバー（Justin Bieber）
Kevin Mazur/Getty Images
「ビーバーチェラ」がすぐそこまで来ている。ジャスティン・ビーバーは初日夜のヘッドライナーとして、同フェスティバルへのデビューを果たす。この大きな夜に向けて、彼はロサンゼルスのロキシーで特別なプレビュー公演を開催。そこでは最新アルバム『Swag』および『Swag II』を中心とした25曲のセットリストを披露した。これは、2026年のグラミー賞で「Yukon」の親密なアコースティック・バージョンを披露して以来、彼にとって初の主要なステージとなった。伝えられるところによれば、彼はコーチェラ出演の条件を自ら交渉したという。それは、この1年で彼が手にした独立性とクリエイティブな主導権を示すもう一つの証しでもある。ファンはいまだに彼が自身のディスコグラフィをどこまで遡るのかに思いを巡らせているが、たとえそのセットが過去に重きを置かないものだとしても、彼がどこへ向かおうとしているのかを明確に指し示すものになるはずだ。 -L.P.
From Rolling Stone US.
今年のコーチェラは「初」に溢れている。サブリナ・カーペンター、ジャスティン・ビーバー、そしてカロルGの3人がヘッドライナーとして同フェスティバルに初登場し、なかでもカロルGはラテン系女性アーティストとして史上初のヘッドライナーという歴史を刻むことになる。
Rolling Stone Japan注目アーティスト
藤井 風（Fujii Kaze）
Photo by Jeremychanphotography/Getty Images
"Coachella Valley Music & Arts Festival"
Date: April 11&18 4:30pm(PDT)
Stage: Mojave
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［BAND］
Vo. FUJII KAZE
Cho. Shy Carter
Cho. ARIWA (ASOUND)
Key. Ayatake Ezaki (WONK)
Gt. TAIKING (Suchmos)
Ba. KOBY SHY *bandmaster
Dr. SAJI NORIHIDE pic.twitter.com/qXNLiNDxHA
- Fujii Kaze Staff (@fujiikazestaff) April 7, 2026
昨年はヨーロッパや北米を回るツアーを成功させ、「ロラパルーザ」を筆頭にフェスでも存在感を発揮。2022年に「死ぬのがいいわ」が海外でバイラルヒットして以降、国際的アーティストとしてのプレゼンスを高めてきた藤井 風が、満を持してコーチェラに登場する。
先ほど公開されたコーチェラでのメンバーは、バンドリーダーを務めるベーシストのKoby Shy（Ba）を筆頭に、江粼 文武 (Key：WONK)、TAIKING（Gt：Suchmos）、佐治宣英（Dr）、そしてコーラスをShy CarterとARIWA（ASOUND）が務める強力布陣。当日のYouTube配信ではウォッチパーティー企画〈Watch With〉の一環で、藤井 風のパフォーマンスをアメリカのクリエイター、ダニエル・ウォールの実況と共に楽しむことができる。はたしてどんなステージを繰り広げるのか、思わぬサプライズも用意されているのか。期待は募るばかりだ。
20
ディジョン（Dijon）
Frank Hoensch/Redferns/Getty Images
ディジョンは、かつて私たちが踊っていた時のように、外に出て踊るということがどういうことかをコーチェラに示そうとしている。初日にステージに立つこのミュージシャンのパフォーマンスは、2ndアルバム『Baby』をリリースしてからわずか数ヶ月後というタイミングで実現する。昨年、このLPを携えて行われた親密なツアーは、アーティストが真に本領を発揮する姿を共有するという体験をもたらした。コーチェラは、それが具現化するのを目の当たりにする絶好の場所となるだろう。 -Larisha Paul
19
ジジ・ペレス（Gigi Perez）
Victoria Sanders for Rolling Stone
ジジ・ペレスは、3日目の夜、カロルGとヤング・サグがステージに上がる直前にコーチェラ・デビューを果たす。このシンガーソングライターは、ヒット曲「Sailor Song」がTikTokを席巻して以来、フェスティバル・シーンでお気に入りの存在となっている。彼女はインディオの砂埃を切り裂くような、繊細なアコースティック・トラックを届けてくれるだろう。さらに、出演が発表されて以来、ペレスはコーチェラの定番である「フラワークラウン（花冠）」を復活させることも約束している。 -Maya Georgi
18
ルソウスキー（Rusowsky）
Luis Carbonell/Redferns/Getty Images
遊び心にあふれ、音楽院で研鑽を積んだピアニストであるルソウスキーは、マドリードのミュージック・シーン、そして反逆的なコレクティブ「IDK」の中でも、最も愛される人物の一人として頭角を現してきた。デビュー・アルバム『Daisy』で多くの新しいファンを魅了した彼は、自身の実験的な側面をさらに披露すべく砂漠へと向かう。 -Julyssa Lopez
17
ザ・エックス・エックス（The xx）
Erika Goldring/Getty Images
The xxは初日の夜、コーチェラで夏のミュージック・フェスティバル・ツアーをキックオフさせ、このエレクトロニック・エクスペリメンタリストたちの砂漠への華々しい帰還を飾る。以前、彼らは2009年に同フェスに出演しており、今回は2012年の『Coexist』や2017年の『I See You』からの楽曲を披露する予定だ。ライブ活動再開のために再集結して以来、新曲についてはまだ明言されていないが、このトリオにとって大きな転換点であることは間違いない。「これは、共に歩む次の章の始まりだ」と、彼らがメキシコシティでのツアー日程を発表した際、Instagramに綴っている。 -M.G.
※FUJI ROCK FESTIVAL '26出演
16
ターンスタイル（Turnstile）
Maggie London for Rolling Stone
最新アルバム『Never Enough』とシングル「Seein Stars」でグラミー賞を受賞したばかりのボルチモア産ハードコア・クルーが、彼ら特有のエネルギーでコーチェラを熱狂させる。2022年の出演時には巨大なモッシュピットを巻き起こしたが、近年はグラストンベリーやプリマヴェーラといった海外のフェスティバルでも場数を踏んでいるだけに、観客を躍らせるための新鮮なアイデアを携えてくることは疑いようがない。 -Kory Grow
※FUJI ROCK FESTIVAL '26出演
15
BINI
ABS-CBN Music*
BINIを迎え入れる準備ができているなら、2回まばたきをしてほしい。初日、この8人組ガールズグループは、フィリピンのグループとして史上初めてコーチェラでパフォーマンスを行い、歴史を塗り替える。このステージは、最新のダブルシングル「Honey Honey」と「Unang Kilig」のリリース直後という絶好のタイミングで実現する。BINIの活気に満ちたポップソングと躍動感あふれる振り付けは、コーチェラが毎年約束してくれる爆発的な視覚的スペクタクルに、まさにうってつけだ。 -L.P.
14
ギース（Geese）
Griffin Lotz for Rolling Stone
今、ギースのショウほど熱いロック・ショウは他にない。『Projector』の頃から彼らを追いかけてきた人も、『Getting Killed』で度肝を抜かれた人も、あるいは『SNL』出演時からのファンも、とにかく準備だけはしておいてほしい。ギースをライブ・フェノメノン（ライブにおける怪物的な現象）へと押し上げた、規格外のステージ・プレゼンスと、驚異的なまでにタイトなバンド・ダイナミクスを目の当たりにすることになるだろう。 -Simon Vozick-Levinson
13
ヤング・サグ（Young Thug）
Barry Brecheisen/Getty Images
今年初め、ヤング・サグはX（旧Twitter）で次作アルバムのタイトル『DBC』を公表した。リリース日や具体的な詳細は明かされていないものの、削除済みのInstagramの投稿によれば、このアクロニムは「Day Before Coachella（コーチェラの直前）」を意味しているという。もしヤング・サグがこの計画通りにリリースを実行すれば、3日目の夜に彼がステージに立つ際、ファンは期待に満ちた新曲の数々を耳にすることになる。 -L.P.
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デヴィッド・バーン（David Byrne）
Griffin Lotz for Rolling Stone
1970年代にCBGBのようなライブハウスでキャリアをスタートさせて以来、このアートロックのレジェンドは、数十年にわたり「絶対に見るべきライブ・アクト」であり続けてきた。彼のステージ上での振る舞いは、フェスティバルの観客をいかに楽しませるかというガイドブックそのものだ。最新アルバム『Who Is the Sky?』を携えた今回のショウも、その例に漏れない。一風変わっていて哲学的、かつ妙にキャッチーなポップ・チューンが満載のセットリストに、トーキング・ヘッズのクラシック数曲を交え、砂漠の中で踊る――それはまさに天国のような体験になるはずだ。 -S.V.L.
※SUMMER SONIC 2026出演
11
クリプス（Clipse）
Taylor Hill/Getty Images
昨年の『Let God Sort Em Out』で華々しい再結成を果たして以来、プシャ・Tとマリスの二人は、自分たちがなぜヒップホップ界屈指のライブ・ドロー（集客力のあるアクト）なのかを、あらゆる人々に再認識させることを使命としてきた。一語一句に至るまで緻密で情熱的な彼らは、観客を釘付けにする術を熟知している。あの象徴的な「Grindin」のビートがエンパイア・ポロ・クラブの会場に鳴り響くとき、それがこれまで以上に素晴らしく聞こえることは間違いない。 -S.V.L.
10
アディソン・レイ（Addison Rae）
Emma McIntyre/Getty Images
アディソン・レイはすでにコーチェラを自分のものにしている。昨年、彼女はアルカのセットにサプライズ登場し、自身の名を冠したアルバムのリリースをステージ上で発表した。そして今、このライジングスターは2日目の夜、ザ・ストロークスとジャスティン・ビーバーがステージに上がる直前に、公式なコーチェラ・デビューを果たす。彼女自身のセットは、キラーなファッション・ルック、非の打ち所のない振り付け、そして溢れんばかりの輝きに満ちたものになるはずだ。 -M.G.
9
イギー・ポップ（Iggy Pop）
Sacha Lecca for Rolling Stone
ザ・ストゥージズを結成してから約60年が経とうとしているが、イギー・ポップはいまだに全公演でシャツを脱ぎ捨て、「貴方の犬（Your Dog）」になりたがり、人生への渇望（Lust for Life）を抱き続けている。2023年には19枚目の最新アルバム『Every Loser』をリリースしたが、近年のセットリストはイギー＆ザ・ストゥージズのクラシックや、彼のソロキャリアにおける人気曲を中心に構成されている。 -K.G.
8
ザ・ストロークス（The Strokes）
Marc Grimwade/WireImage
ザ・ストロークスが2日目、10年以上ぶりにコーチェラの舞台でロックを鳴らす。これは、アウトサイド・ランズやシェイキー・ニーズといった複数の音楽フェスティバルへの出演を含む、バンドにとって予定の詰まった夏の最初の目的地となる。コーチェラへの帰還にあたって、彼らは唯一無二のエネルギーとエレクトリックな楽曲群を携えてくるに違いない。6年ぶりのアルバムとして情報解禁されたばかりの『Reality Awaits』から、数曲が披露されることを期待しよう。 -M.G.
※SUMMER SONIC 2026出演
7
ピンクパンサレス（PinkPantheress）
Sacha Lecca for Rolling Stone
イギリス出身のシンガーソングライター兼プロデューサーである彼女は、2日目のコーチェラのステージに、数々のヒット曲という武器を携えて登場する。ザーラ・ラーソンとの爆発的なコラボ曲「Stateside」は、現在Billboard Hot 100で8位を記録。これは、2023年にアイス・スパイスを起用した「Boys A Liar, Pt. 2」以来、彼女にとって最高のチャート順位となっている。ステージに招き入れる可能性のあるスペシャルゲストは事欠かないが、最新リリース『Fancy That』によって、スポットライトは彼女自身をより一層明るく照らすことになるだろう。 -L.P.
6
ナイン・インチ・ノイズ（Nine Inch Noize）
Griffin Lotz
ナイン・インチ・ネイルズ（NIN）のメンバーとエレクトロニック・プロデューサーのボーイズ・ノイズ（アレックス・リダ）がタッグを組んだ「ナイン・インチ・ノイズ」は、過去数年間にわたるNINの「Peel It Back」ツアーの中核を担ってきた。彼らは「Closer」のような人気曲や、「Shes Gone Away」といった近年の楽曲、そしてこのコラボレーションのきっかけとなった映画『トロン：アレス』のサウンドトラック曲「As Alive as You Need Me to Be」などを披露してきた。「Peel It Back」のセットは各公演わずか4曲のみだったが、コーチェラでの本格的なセットでは一体何を計画しているのか、期待は高まる。 -K.G.
5
FKAツイッグス（FKA Twigs）
Sacha Lecca for Rolling Stone
FKAツイッグスが、絶賛を浴びている「Body High Tour」の一環として砂漠に降り立つ。彼女はここ数週間、『Eusexua』および『Eusexua Afterglow』を携えてツアーを続けてきた。マディソン・スクエア・ガーデンでの見事なデビュー公演も記憶に新しいが、今回のコーチェラはこのツアーにおける全米最終公演となる。「人間という形態を超越するほどの幸福感」を象徴すると彼女が語る『Eusexua』を経て、3日目のパフォーマンスでは、今回彼女がどのような新しい姿に変貌を遂げたのかが示されるだろう。 -L.P.
※SUMMER SONIC 2026出演
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カロルG（Karol G）
Gilbert Flores/Variety
3日目の夜、カロルGはラテン系女性アーティストとして史上初めてコーチェラのヘッドライナーを務め、歴史にその名を刻む。2022年に初めてこのステージに立った際、彼女はポップスの名曲メドレーでラテンミュージックのアイコンたちに敬意を表した。そして今、数ヶ月前から準備を進めてきたスペクタクルとともに、彼女はさらなる高みへと挑む。「到達すべきハードルは非常に高いと感じている」と、彼女は昨年9月にRolling Stoneに語っている。「自分のコミュニティとファンへの愛を表現した、心のこもったものを届けたい」。 -M.G.
3
KATSEYE
Victoria Sanders for Rolling Stone
初日にこのグローバル・ガールズグループがステージに上がる際、あらゆる視線がKATSEYEに注がれることになるだろう。フェスティバル開催に向けて、このポップ・アクトの周囲では様々な憶測が飛び交ってきた。HYBEとゲフィン・レコードがメンバーの1人であるマノン・バナーマンの活動休止を発表して以来、今回が米国での初の大きな舞台となるからだ。世界を舞台に約2年活動してきたが、KATSEYEはまだ始まったばかりだ。コーチェラは彼女たちの軌跡における重要なステップとなるが、果たしてマノンは他のメンバーと共にその一歩を踏み出すのだろうか。その答えは、自分たちの目で確かめるしかない。 -L.P.
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サブリナ・カーペンター（Sabrina Carpenter）
Mike Coppola/Getty Images
2024年、サブリナ・カーペンターは「Espresso」がキャリアを急上昇させる避けがたいヒット曲になろうとしていたまさにその時、コーチェラのメインステージで輝きを放った。当時はヘッドライナーではなかったものの、彼女は記憶に残る、あるいは予言的とも言えるパフォーマンスを披露した。サブリナは「Jesus Was a Carpenter（イエスはカーペンター＝大工だった）」と記された白いTシャツを身にまとい、「コーチェラ、私がヘッドライナーとして戻ってくる時にまた会いましょう」と約束したのだ。彼女が最新作『Mans Best Friend』を砂漠のためにどのように再構築するのか、そして次にどのような「パワー・ムーブ」を予言するのかを見届けるのは、至福の体験となるだろう。 -M.G.
1
ジャスティン・ビーバー（Justin Bieber）
Kevin Mazur/Getty Images
「ビーバーチェラ」がすぐそこまで来ている。ジャスティン・ビーバーは初日夜のヘッドライナーとして、同フェスティバルへのデビューを果たす。この大きな夜に向けて、彼はロサンゼルスのロキシーで特別なプレビュー公演を開催。そこでは最新アルバム『Swag』および『Swag II』を中心とした25曲のセットリストを披露した。これは、2026年のグラミー賞で「Yukon」の親密なアコースティック・バージョンを披露して以来、彼にとって初の主要なステージとなった。伝えられるところによれば、彼はコーチェラ出演の条件を自ら交渉したという。それは、この1年で彼が手にした独立性とクリエイティブな主導権を示すもう一つの証しでもある。ファンはいまだに彼が自身のディスコグラフィをどこまで遡るのかに思いを巡らせているが、たとえそのセットが過去に重きを置かないものだとしても、彼がどこへ向かおうとしているのかを明確に指し示すものになるはずだ。 -L.P.
From Rolling Stone US.