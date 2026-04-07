TOHOシネマズ名古屋栄×スタジオジブリがコラボ 6月11日開業記念ポスター＆特別動画解禁
6月11日に開業予定の新劇場「TOHOシネマズ名古屋栄」（愛知県名古屋市）とスタジオジブリのスペシャルコラボレーション企画の実施が決定した。同県長久手市の「ジブリパーク」が注目を集める中、「いつだって物語は、映画館から生まれる」というコンセプトを掲げた開業記念ポスタービジュアル＆特別動画（15秒）が公開された。
【動画】TOHOシネマズ名古屋栄、開業告知特別映像
同劇場は、IMAXレーザーやプレミアムシアター、轟音シアターなど、エリア初導入となる設備を備えた中京圏の新たなエンターテインメント拠点としての役割を担う。
ジブリとのコラボレーションによる開業記念特別企画のひとつとして、映画『紅の豚』のポルコや『魔女の宅急便』のキキ、『千と千尋の神隠し』に登場するカオナシといった誰もが知るキャラクターが集結したビジュアルを使用した開業記念ポスターとリーフレットを制作。全国のTOHOシネマズ劇場で展開する。あわせて、『となりのトトロ』でサツキ役を務めた日高のり子（※高＝はしごだか）がナレーションを担当する15秒の特別映像も、各劇場で期間限定上映される。
ポスターは4月10日から、リーフレットは4月24日から各劇場にて展開（※リーフレットは各店舗なくなり次第配布終了）。6月14日まで。幕間上映 は4月10日〜6月11日を予定している。
さらに、「TOHOシネマズ名古屋栄」館内では、『となりのトトロ』のトトロが来場者を出迎えるような “ここでしか出会えない”巨大壁画が、開業日から一定期間、劇場ロビーに登場。ジブリ作品のキャラクターたちが“お祝いに駆けつけた”ような特別なデザインに注目だ。
このほかにも、特別な開業記念企画を展開予定。続報は、TOHOシネマズのホームページで随時発表する。
【動画】TOHOシネマズ名古屋栄、開業告知特別映像
同劇場は、IMAXレーザーやプレミアムシアター、轟音シアターなど、エリア初導入となる設備を備えた中京圏の新たなエンターテインメント拠点としての役割を担う。
ポスターは4月10日から、リーフレットは4月24日から各劇場にて展開（※リーフレットは各店舗なくなり次第配布終了）。6月14日まで。幕間上映 は4月10日〜6月11日を予定している。
さらに、「TOHOシネマズ名古屋栄」館内では、『となりのトトロ』のトトロが来場者を出迎えるような “ここでしか出会えない”巨大壁画が、開業日から一定期間、劇場ロビーに登場。ジブリ作品のキャラクターたちが“お祝いに駆けつけた”ような特別なデザインに注目だ。
このほかにも、特別な開業記念企画を展開予定。続報は、TOHOシネマズのホームページで随時発表する。