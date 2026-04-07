サッカーの元イングランド代表、デビッド・ベッカムがこれまでのファッション遍歴を振り返り、「いつも正解だったわけじゃない」と語った。現役時代は奇抜なヘアスタイルや大胆な着こなしでも知られたが、現在は当時の失敗も笑って受け止め、「シンプルさ」と「エレガンス」を重視するスタイルへと変化している。



【写真】今となっては正解だったのか？ 2002年日韓W杯のベッカムヘア

ヒューゴボスの新カプセルコレクション「BOSS BY BECKHAM」のローンチにあたり、ベッカムはWWDに「シンプルであることが、エレガンスなんだ。長年、ファッションの境界を押し広げてきたけど、いつも正解だったわけじゃない」と語り、「でも、今回のアイテムは定番。誰のワードローブにも必要なものだよ」とコレクションへの自信をのぞかせた。



新作には昨年、テニスのウィンブルドン選手権でベッカム自身が着用したシルクカシミア素材のスタイルに着想を得た、クリーム色のダブルブレストジャケットも含まれている。着心地についてベッカムは「驚くほど快適で、すっかり生地オタクになった」と笑い、「別のスーツを着たときに毎回、こんな感覚で着たいって思ったんだ」と振り返った。



昨年、同ブランドと契約を結んだベッカムは今後、ファッションとデザインにより多くの時間を注いでいく意向を明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）