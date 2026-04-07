ラージフォーマット対応の「毒鏡 DULENS」シネマレンズ マウント交換式のPLレンズアダプターも
株式会社焦点工房は、毒鏡 DULENSのシネマレンズ「APO Cambrian Prime」シリーズと、マウントアダプター「MAGIDAPT PL」を4月3日（金）に発売した。どちらもラージフォーマットに対応している。
APO Cambrian Primeは、「FUJIFILM GFX ETERNA 55」や「ARRI ALEXA 65」などのラージフォーマットのカメラで使用できるPLマウント対応のシネマレンズシリーズ。24mm、32mm、40mm、55mm、77mm、105mmの6種類を用意する。
MAGIDAPT PLは、APO Cambrian Primeを含むPLマウントレンズを各社のミラーレスカメラに装着するためのマウントアダプター。
交換式のマウント構造を採用し、複数のマウントで使用できる。キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、Lの各マウントに対応。
APO Cambrian Primeシリーズ
マニュアルフォーカスのシネマレンズ。価格は各38万円。24mm T2.0、32mm T2.0、40mm T2.0、55mm T2.0、77mm T2.0、105mm T2.2の6本セット（耐衝撃ハードケース付き）が211万1,100円。
シリーズ全体でピントリングや絞りリングの位置、鏡筒径などを統一したことで、レンズ交換時の負担を軽減。フォローフォーカスやマットボックス使用時の再調整の手間も省ける。
APO設計により色収差を抑え、開放付近でも自然で安定した描写が得られるという。約605g～840gの軽量設計も特徴としている。
独自のV+コーティングにより、落ち着いたトーンや滑らかな肌の質感、印象的なフレア表現が可能。
DULENS APO Cambrian Prime 24mm T2.0焦点距離：24mm レンズ構成：10群14枚 絞り：T2.0-16 絞り羽根：11枚 最短撮影距離：0.35m ピントリング回転角：270° フィルター径：装着不可 外形寸法：約80×110mm（マウント部を除く） 質量：約840g
DULENS APO Cambrian Prime 32mm T2.0焦点距離：32mm レンズ構成：12群14枚 絞り：T2.0-16 絞り羽根：11枚 最短撮影距離：0.35m ピントリング回転角：270° フィルター径：72mm 外形寸法：約80×100mm（マウント部を除く） 質量：約725g
DULENS APO Cambrian Prime 40mm T2.0焦点距離：40mm レンズ構成：10群13枚 絞り：T2.0-16 絞り羽根：13枚 最短撮影距離：0.42m ピントリング回転角：270° フィルター径：72mm 外形寸法：約80×100mm（マウント部を除く） 質量：約760g
DULENS APO Cambrian Prime 55mm T2.0焦点距離：55mm レンズ構成：10群11枚 絞り：T2.0-16 絞り羽根：11枚 最短撮影距離：0.5m ピントリング回転角：270° フィルター径：72mm 外形寸法：約80×100mm（マウント部を除く） 質量：約736g
DULENS APO Cambrian Prime 77mm T2.0焦点距離：77mm レンズ構成：8群11枚 絞り：T2.0-16 絞り羽根：11枚 最短撮影距離：0.68m ピントリング回転角：270° フィルター径：72mm 外形寸法：約80×100mm（マウント部を除く） 質量：約771g
DULENS APO Cambrian Prime 105mm T2.2焦点距離：105mm レンズ構成：7群10枚 絞り：T2.2-16 絞り羽根：11枚 最短撮影距離：0.85m ピントリング回転角：270° フィルター径：72mm 外形寸法：約80×100mm（マウント部を除く） 質量：約605g
MAGIDAPT PL
耐摩耗性に優れた複合合金を採用し、耐久性と高い取り付け精度を両立したマウントアダプター。価格は4万8,000円。
約115g～130gの軽量設計。着脱可能な三脚座を装備する。対応レンズマウント：PLマウント 対応カメラマウント：キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、L（シグマ/ライカ/パナソニック） 質量：約115g（Lマウントパーツ装着時） 付属品：PLマウントアダプター、RF/E/Z/L用マウントパーツ、PLマウント側キャップ、マウントパーツ固定ネジ、六角レンチ