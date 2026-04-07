株式会社焦点工房は、毒鏡 DULENSのシネマレンズ「APO Cambrian Prime」シリーズと、マウントアダプター「MAGIDAPT PL」を4月3日（金）に発売した。どちらもラージフォーマットに対応している。

APO Cambrian Primeは、「FUJIFILM GFX ETERNA 55」や「ARRI ALEXA 65」などのラージフォーマットのカメラで使用できるPLマウント対応のシネマレンズシリーズ。24mm、32mm、40mm、55mm、77mm、105mmの6種類を用意する。

MAGIDAPT PLは、APO Cambrian Primeを含むPLマウントレンズを各社のミラーレスカメラに装着するためのマウントアダプター。

交換式のマウント構造を採用し、複数のマウントで使用できる。キヤノンRF、ソニーE、ニコンZ、Lの各マウントに対応。

APO Cambrian Primeシリーズ

マニュアルフォーカスのシネマレンズ。価格は各38万円。24mm T2.0、32mm T2.0、40mm T2.0、55mm T2.0、77mm T2.0、105mm T2.2の6本セット（耐衝撃ハードケース付き）が211万1,100円。

シリーズ全体でピントリングや絞りリングの位置、鏡筒径などを統一したことで、レンズ交換時の負担を軽減。フォローフォーカスやマットボックス使用時の再調整の手間も省ける。

APO設計により色収差を抑え、開放付近でも自然で安定した描写が得られるという。約605g～840gの軽量設計も特徴としている。

独自のV+コーティングにより、落ち着いたトーンや滑らかな肌の質感、印象的なフレア表現が可能。

DULENS APO Cambrian Prime 24mm T2.0

DULENS APO Cambrian Prime 32mm T2.0

DULENS APO Cambrian Prime 40mm T2.0

DULENS APO Cambrian Prime 55mm T2.0

DULENS APO Cambrian Prime 77mm T2.0

DULENS APO Cambrian Prime 105mm T2.2

MAGIDAPT PL

焦点距離：24mm レンズ構成：10群14枚 絞り：T2.0-16 絞り羽根：11枚 最短撮影距離：0.35m ピントリング回転角：270° フィルター径：装着不可 外形寸法：約80×110mm（マウント部を除く） 質量：約840g焦点距離：32mm レンズ構成：12群14枚 絞り：T2.0-16 絞り羽根：11枚 最短撮影距離：0.35m ピントリング回転角：270° フィルター径：72mm 外形寸法：約80×100mm（マウント部を除く） 質量：約725g焦点距離：40mm レンズ構成：10群13枚 絞り：T2.0-16 絞り羽根：13枚 最短撮影距離：0.42m ピントリング回転角：270° フィルター径：72mm 外形寸法：約80×100mm（マウント部を除く） 質量：約760g焦点距離：55mm レンズ構成：10群11枚 絞り：T2.0-16 絞り羽根：11枚 最短撮影距離：0.5m ピントリング回転角：270° フィルター径：72mm 外形寸法：約80×100mm（マウント部を除く） 質量：約736g焦点距離：77mm レンズ構成：8群11枚 絞り：T2.0-16 絞り羽根：11枚 最短撮影距離：0.68m ピントリング回転角：270° フィルター径：72mm 外形寸法：約80×100mm（マウント部を除く） 質量：約771g焦点距離：105mm レンズ構成：7群10枚 絞り：T2.2-16 絞り羽根：11枚 最短撮影距離：0.85m ピントリング回転角：270° フィルター径：72mm 外形寸法：約80×100mm（マウント部を除く） 質量：約605g

耐摩耗性に優れた複合合金を採用し、耐久性と高い取り付け精度を両立したマウントアダプター。価格は4万8,000円。

約115g～130gの軽量設計。着脱可能な三脚座を装備する。

対応レンズマウント：PLマウント 対応 カメラ マウント： キヤノン RF、ソニーE、 ニコン Z、L（ シグマ /ライカ/パナ ソニック ） 質量：約115g（Lマウントパーツ装着時） 付属品：PLマウントアダプター、RF/E/Z/L用マウントパーツ、PLマウント側キャップ、マウントパーツ固定ネジ、六角レンチ