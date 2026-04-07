結婚5年で家族写真ナシ。14年前の性暴力被害をひきずる40歳妻がモラハラ夫の浮気で決断したこと

「ハラスメントは心に大きな傷を残します。特に性暴力の被害者の中には、自分が自分ではないような感覚に陥り、感情が乏しくなる場合も。また、現実感が希薄になり『ぼーっとしている』と思われることもあるのです。他にも多くの弊害が表出し、人間関係に影を落とすことがあります」こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。

山村さん連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮をしながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回山村さんのもとに相談にきたのは、不動産関連会社を経営する寛治さん65歳の（仮名）だ。40歳の娘は非常勤の養護教諭をつとめている。寛治さんが調査を依頼してきたのは、上場会社に勤務する42歳の娘の夫のこと。娘は14年前に職場で性暴力に遭っており、それも大きく影響していることが窺える案件だ。彼女の心のケアも必要だと思いながら、まずは現状を知るために調査に入った。

14年前、保護者からの性暴力の影響

2026年4月上旬、大手新聞社で10年前に社内でセクシャルハラスメントがあったという発表がされました。しかし中を見ると、タクシーの中で当時の役員から若手社員が体を触られキスをされたというもの。「セクハラ」といいますが、これは軽い問題なのでしょうか。パワーバランスが上の人からの不同意による性暴力です。

寛治さんの娘の場合は、14年前に勤務先の小学校で、児童の父親から「相談がある」と切り出され、教室で話していたところ、抱きつかれてキスをされました。そこから恐怖で学校に行けなくなりましたが、「被害者にも非がある」「受け流すのが大人の対応」という社会だったため、娘は孤立し二次被害を受け退職していたのです。当時、寛治さんの妻は自宅でがんの緩和ケアを受けており、娘は仕事をやめてその介護に専念をしていました。

寛治さんの妻が天国に旅立ってもなお、娘は仕事にも出ず実家でひきこもりのような状態になっていました。「きょうだいもいないし、このままでは一人になってしまう」と恐れた寛治さんは、5年前に娘に見合いをさせ、強引に結婚させました。すぐに孫娘も授かり、4年前に孫娘が誕生します。寛治さんは順調に生活していると感じていました。

ところが、娘が産後実家に戻ってきて、どうやら順調ではないことが見えてきました。娘は「泣き声がうるさいと怒られそうだから」と半年も帰らなかったのです。

娘は性暴力を受けたときの心の傷からか、感情をきちんと出して交渉をすることができずにいました。娘の夫はそんな娘に寄り添うどころか、専業主婦であっても生活費は7万円だけ、一緒に出掛けることもほぼなく、冷え切った家族だったのです。セクハラの被害者がさらにモラハラや経済DVを受けていたのです。

そんな中、娘が特殊詐欺に騙されて、200万円を振り込んでしまうという事件が起こります。警察を偽る男から「ご主人が痴漢で逮捕された」と連絡があり、相手の言う通りに家族のもしものためにと、娘夫婦が100万円ずつ出し用意していたお金を振り込んでしまったのです。これに夫は激怒し、娘を罵倒し、暴力も振るいます。家を出た後、「もう一緒に暮らせない。離婚しよう。俺を探すな」と一方的に送ってきました。

寛治さんはこの状況を看過できず、娘の夫がここまで早く家を出たということは「行く場所」つまり浮気相手の家があるはずだと考えたのです。

結婚5年で子どもがいても家族写真がない

娘の夫の調査をするにも、写真がほとんどありませんでした。娘とも夫婦らしいデートをほぼしていないし、家族で外出していないので、夫の写真は結婚式の写真のみ。しかも夫はSNSを一切やっていない。これは最近のエリートに多く、彼らはプライバシーの保護や時間が奪われるリスク、そして脳の負荷を考慮し、アカウントそのものを削除してしまうのです。

ひとまず、私たちは夫のタキシード姿の写真を頼りに、品川エリアにある巨大なオフィスビルの前で張り込みを始めます。夫は開発関連の管理職なので、外出の機会は少ない。さらに仕事人間で、かなり早朝に出勤すると聞いており、朝6時から人影もまばらなビルの近くで待機しました。

すると、7時に背が高く筋肉質な男性が横断歩道を渡ってきました。娘の夫です。式の写真とは異なり、メガネをかけていますが、ホクロの位置を考えると本人でしょう。大股で体を弾ませるように歩くという特徴があり、これは特定・尾行しやすいので、ホッとしました。

実家ではないマンションに…

18時の定時に出てきて、駅まで向かいます。そして、埼玉県方面に向かう電車に乗り、繁華街がある23区のはずれにある、駅で下車。ここは夫の実家の最寄駅なので、そのままバスに乗って実家に行くのかと思っていたら、駅から徒歩5分のやや古い2LDKのマンションの2階の階段を上っていきます。

セキュリティがない物件で、外廊下は公道からも丸見えなので、張り込みもしやすい。それから30分後にキャラクターのカラフルながらのエコバッグを持った30代半ばの女性が帰宅。女性が鍵も開けずにドアを開いて、中に入って行きます。空室が多い物件ですし、2階とはいえ、オートロックでもないのに内部から鍵をかけないのは不用心だと思いました。

翌朝、6時に2人は手を繋ぎながら出てきて、同じ電車に乗ります。女性の方から積極的に夫の手を握っており、夫は無表情です。見ると夫の服は靴下も含めて昨日と同じでした。

2日目も会社から同じ時間に出てきて、一人でマンションに帰宅。この日、女性が帰宅したのは24時で、明らかに酔っ払っています。そしてまたドアに鍵はかかっていませんでした。この翌日は、夫は一人で早朝に出勤していきました。

それから2日後の金曜日の夜、19時からマンションの前で張り込んでいると、夫と女性が手を繋ぎながら帰宅。性行為をしていることもはっきりし、明確な浮気の証拠を取ることができました。

詐欺に遭うようなバカが

以上を寛治さんに報告すると「やっぱり女がいたか」と複雑な表情をしています。そして、「娘はいつも、コイツが鍵をかけないことに文句を言っていたな」とポツリ。

追加の依頼を受け、女性の身元を調べたところ、同じ会社に勤務する39歳の営業職社員で、明るく社交的でムードメーカー。そして離婚歴がありました。さらに女性は夫と同じ高校の卒業生であることも判明。夫と接点が多いこともわかったのです。

寛治さんはこの証拠を携え、弁護士とともに夫と話し合うことに。夫は「妻のことは好きか嫌いかで言ったら好き。でも詐欺に遭って200万を無駄使いしたのが許せなかった。それにその後は暗くなり、一緒にいると気が滅入っていました」と悪びれもせずに語っていたそうです。

「ただ、あちらの両親は平謝りしていました。『息子が無責任で申し訳ない』と話していましたが、真心が薄い。夫側に非があるから私の印象をよくしておきたいんでしょう。そう言うところが透けて見えているのも嫌でした」

そもそも、詐欺は詐欺行為をする側が悪いのです。それに娘は夫を助けたいという思いで必死にお金を払ったのです。そもそも、夫婦のコミュニケーションがきちんととれていたら、即座に夫に相談をしたのではないでしょうか。そういう相談もできないくらい、夫は娘を軽んじていたのではないのでしょうか。それなのに詐欺に遭ったことを一方的に責め立てて暴力も振るった。お金はとても大切ではありますが、娘がさらに恐怖を感じても当然です。

寛治さんは娘が「離婚して実家に戻りたい」と話していることを確認し、条件の交渉に入ります。夫は「家庭も暗いし、特殊詐欺に引っ掛かるようなバカを養っている僕が被害者だ」と話したそうで、「本当に娘に悪いことをしたと思いました」と言っていました。

「彼は離婚したと言ってました」

さらに、夫はお金を貯めることにこだわりがある。資産運用も趣味で1億円近い金融資産を保有しているそうです。それなのに、お金を使うことに罪悪感があり、ただ酒以外の飲み会に行かず、社員旅行も「金がないから」と断る。会社には昼食代の節約のためにタッパーにご飯を詰めて持っていき、ふりかけと食べるラー油をかけて食べていたそうです。

「周囲はうちの娘が節約を強要していると思っていたんでしょうね。娘はお弁当を作ると『こんな無駄使いはするな』と怒られていたそうです。電化製品も最低限しか使わないから、寒かったり暑かったりで、そりゃ実家にもよく帰ってくるはずだと思ってしまいました。ただ、そういう背景があったから、再び働くことができた。良かったのはそれくらいですが、そこに感謝をするしかないでしょう」

寛治さんが相手の女性とも話をしたところ「私、彼が離婚したと言っていたから、3ヵ月前付き合い始めたんです。まだ結婚しているなんて、全く知りませんでした」と話しており、「私に嘘をつくなんて、許せない」とその場で夫に電話。合鍵を回収し、LINEをブロックしていたそうです。

「女性は再婚するつもりでおり、2週間後に一緒に住む物件を決めに行くところだったそうです。『早くわかってよかった』と胸を撫で下ろしていました。その様子を見ていると、女性は嘘をついていないことを確信。そして私に『お嬢様を傷つけてしまってごめんなさい』と謝罪。娘がこの女性のような性格なら、セクハラの被害に遭わなかったのではないかと思ってしまいました」

心のケアのためにはメンタルクリニックが大切

思わずその言葉を聞いて、仕事の範疇を超えたことだとは思いつつ、「娘さんの性格のせいでセクハラの被害に遭ったとお父様が思ってしまったら、娘さんがさらにつらくなります。あくまで悪いのは加害者です」とお伝えしてしまいました。性暴力でよくあるのは「彼女が断らないから」「嫌だとはっきり言わないから」「2人きりになったから」などという論理です。しかし、たとえば嫌だとはっきり言えないような人が狙われることはあるかもしれません。でもそれは被害者が悪いのではありません。セクハラ、性暴力をすること自体が許されないこと。そういうことを徹底する必要があります。

ちょっとひっかかったのは、寛治さんは愛情深いあまり、娘に降りかかる問題を先回りして解決しようとしてしまうのではということです。セクハラに遭い、心配する気持ちはわかるのですが、結婚も娘が自発的に決める必要があることのはず。寛治さんは「亡くなった妻からも、『あなたは過保護だ』と言われていました。そうですよね。そろそろ子離れをしなくては。でもやはり娘は可愛いのです」と言っていました。

私は、寛治さんが娘に寄り添い、大切にしているのは素晴らしいことだけれど、専門家ではないため、娘にカウンセラーか精神科医の診察を受けた方がいいのではないかとアドバイスをしました。「そうかもしれません。事件の後、一度も医療機関を受けていませんから」と話していました。すぐに娘は性被害のサポートに強い病院に通い始めることになったそうです。

その後、女性に振られた夫が、娘に復縁を迫り、離婚を拒否するなどの問題もありましたが、心の強さを取り戻しつつある娘は、「どうしても離婚したい」と調停を経て離婚が成立。法定の養育費に加えて、財産分与と慰謝料を得て着地しました。

「今、娘と孫と暮らしているのですが、毎日幸せです。娘も明るくなって、仕事も前向きになりました。こんなことなら早めに病院に連れて行けばよかったと後悔しています」

娘は夫との関係はよくなかったかもしれませんが、結婚したからこそ、かけがえのない我が子を授かりました。夫と一緒の家族写真はありませんが、娘の携帯には子どもとの写真はたくさん入っています。それに、結婚生活を経験したから、実家の恵まれた環境や、親の愛に気づくことができたはずです。3人が未来に向かって歩き、娘の心の傷が回復すること、そして、この世からセクハラを含めた性暴力がなくなることを願うのみです。

調査料金は50万円（経費別）です。

【前編】教諭だった40歳女性が保護者から14年前に受けた性暴力の影響。結婚し、母になって夫との間に生じているもの