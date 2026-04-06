無防備すぎる「へそ天」 夢の中で遊ぶ赤ちゃん猫

YouTubeチャンネル「Lazy Kitten」では、ふかふかの毛布で気持ちよさそうに眠る子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「尊い！」「子猫の寝顔がいとおしすぎる」といった声が続出しました。

【画像5枚】まさに天使！！これが、視聴者が悶絶した子猫の“ピクピク寝顔”です！

注目を集めたのは「眠ってる子猫はずっと見てられます…」という動画。ふかふかの白い毛布の上で、ぽんぽんのおなかを上に向けて眠るのは子猫のキキです。

無防備なへそ天姿で眠るキキは、手足をぴくぴく動かしたり、口を少し開けて舌がちらっと見えたりと、まるで夢の中で遊んでいるよう。

なでられてもスヤスヤ… 母猫の愛情たっぷり毛づくろい

飼い主さんが人差し指でおなかをそっとなでると、前足や口元をぴくっと動かしながらも、すやすや眠り続けるキキ。「気持ちいいにゃ…」とむにゃむにゃした表情に、思わず見入ってしまいます。

やがて寝返りを打って横向きになると、そこへ母猫のミミが近づきキキの毛づくろいを開始。顔やおなか、背中を力強くぺろぺろとなめられても、安心して身を委ねる姿がたまりません。

「まさに天使」 親子で寄り添う姿に癒やされる

その後、目を覚ましたキキは寝ぼけまなこのまま、ふかふかの毛布の上でもぞもぞとミミのもとへ。一方のミミは自分の毛づくろいを始め、親子の穏やかな時間が流れていきます。かわいい子猫と寄り添う母猫の姿に心がほっこりしますね。

コメント欄には「まさに天使」「おなかぽよんぽよん！」「愛情いっぱいで幸せですね」といった温かい声が寄せられていました。まさに、飼い主さんと母猫から愛情をたっぷり注がれて、すやすやと眠る子猫・キキの寝顔と癒やしのひとときを、ぜひ動画でご覧ください。