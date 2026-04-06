ザルツブルクFW北野颯太が今季6点目!! 逆転勝利へと導く決勝ゴール!!
[4.5 オーストリア・ブンデスリーガ第25節 ハルトベルク 1-2 ザルツブルク]
ザルツブルクに所属するFW北野颯太が決勝ゴールを記録し、チームを2-1の逆転勝利へと導いた。
5日に開催されたオーストリア・ブンデスリーガ第25節ハルトベルク戦で北野は先発出場。チームは前半30分に先制を許したものの、後半11分に追い付くと、2分後の13分に北野が大仕事をやってのける。
カウンターを発動させ、FWエドモンド・ベイドゥーが自陣から敵陣PA手前まで運ぶと、追い越してPA内右に走り込んだ北野がパスを呼び込む。右足ダイレクトで合わせたシュートはファーサイドのネットを揺らし、逆転となるゴールが生まれた。
38分に相手に退場者が出て数的優位に立ったザルツブルクはそのまま逃げ切り、2-1の勝利で5試合ぶりの白星を獲得した。なお、ザルツブルクではMF川村拓夢が負傷離脱中で、DFチェイス・アンリは出場停止で欠場している。
ザルツブルクに所属するFW北野颯太が決勝ゴールを記録し、チームを2-1の逆転勝利へと導いた。
5日に開催されたオーストリア・ブンデスリーガ第25節ハルトベルク戦で北野は先発出場。チームは前半30分に先制を許したものの、後半11分に追い付くと、2分後の13分に北野が大仕事をやってのける。
カウンターを発動させ、FWエドモンド・ベイドゥーが自陣から敵陣PA手前まで運ぶと、追い越してPA内右に走り込んだ北野がパスを呼び込む。右足ダイレクトで合わせたシュートはファーサイドのネットを揺らし、逆転となるゴールが生まれた。
38分に相手に退場者が出て数的優位に立ったザルツブルクはそのまま逃げ切り、2-1の勝利で5試合ぶりの白星を獲得した。なお、ザルツブルクではMF川村拓夢が負傷離脱中で、DFチェイス・アンリは出場停止で欠場している。