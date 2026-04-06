【すき家】朝食の全メイン商品が″50円引き″に！「4月得すきクーポン」は26日10時59分まで使える。

牛丼チェーンの「すき家」は、公式アプリで「4月得すきクーポン」を配信しています。朝食商品が"50円引き"になるクーポンです。

クーポンは、2026年4月6日9時から26日10時59分まで使えます。

モーニングサイド商品は対象外

朝食の全メイン商品が対象です。1回の会計につき、最大3個まで利用できます。すき家公式アプリ上で対象商品を選択・決済、または店頭での会計時に、すき家公式アプリからクーポンを提示してください。

＜朝食メニューの一例＞

●牛まぜのっけ朝食（430円→380円）

●牛たまかけ朝食（430円→380円）

●自社製ベーコンエッグ朝食（470円→420円）

●ソーセージエッグ朝食（470円→420円）

朝食商品の提供時間は4時から11時までです。モーニングサイド商品は対象外。

また、朝食を販売していない店舗とデリバリー、モバイルオーダーも対象外となっています。

株主優待券、お食事券、レシートアンケートクーポン、ZSC特別クーポンとの併用は、店頭で会計する場合のみ可能です。すき家公式アプリで会計の場合、併用はできません。

なお、朝4時から5時までの時間帯は、深夜料金として合計金額に7％が加算されます。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）