森カンナ、たくさんの“マイラブ”抱える刑事役「既婚者の私は少し危険だなと思いつつも…」 『多すぎる恋と殺人』放送開始
俳優の森カンナが主演を務める、日本テレビ月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（毎週月曜 深0：24）が、きょう6日深夜から放送される。それに先立って、森からコメントが届いた。
【場面写真】危険な香りが漂う…前田公輝
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
放送に先立って、森は「作品に入って約1ヶ月。真奈美を演じる中で、恋は自由でルールなんてない。恋することは素晴らしいことだ。という感覚がどんどん自分の中に広がっています。既婚者の私は少し危険だなと思いつつも（笑）。観てくださる方にも、この少し危険で、でもどこか共感してしまう、自由な恋の感覚を楽しんでいただけたらうれしいです」とコメント。「この作品と共にマイラブを見つけて素敵な春をお過ごしください！」と呼びかけた。
また、TVerオリジナルストーリー『多すぎる恋と殺人と独り言』の配信も決定。メインキャラクターたちの本編では語られない本心を独り言として描く。
6日深夜に配信される第1話は「奔放女刑事の独り言」。本編の前日譚となり、複数の恋人たちとマイラブライフを謳歌する真奈美が、親友の依織（大沢あかね）を呼び出して、マイラブオーディションを開催する。
13日深夜に配信される第2話は「純情男刑事の独り言」。マイラブ連続殺人事件に携わるうちに、真奈美への複雑な思いに苦しみだすバディの壮馬の物語となる。真奈美の元夫・桐生（青柳翔）と飲みながら真奈美への気持ちを語る。
20日深夜に配信される第3話は「友情女3人の独り言」。いつものメンバー・真奈美、依織、由利子（堀内敬子）で鍋を囲む。マイラブ殺人事件へのそれぞれの心の内が明らかになり、本編への伏線も満載となる。
【場面写真】危険な香りが漂う…前田公輝
本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラブ×サスペンス×コメディー。谷崎真奈美（森）は、たくさんの恋人（通称・マイラブ）を持つ、警視庁捜査一課の刑事。ツンデレ枠・筋肉枠・枯れオジ枠・真面目枠・後輩枠・ドS枠などさまざまなマイラブたちと人生を謳歌している。そんなある日、自分と関係を持った男性が次々と殺される事件が発生。真奈美に片思いする後輩刑事・黒岩壮馬（西垣匠）とタッグを組み、奇妙な連続殺人事件の真相を追う。
また、TVerオリジナルストーリー『多すぎる恋と殺人と独り言』の配信も決定。メインキャラクターたちの本編では語られない本心を独り言として描く。
6日深夜に配信される第1話は「奔放女刑事の独り言」。本編の前日譚となり、複数の恋人たちとマイラブライフを謳歌する真奈美が、親友の依織（大沢あかね）を呼び出して、マイラブオーディションを開催する。
13日深夜に配信される第2話は「純情男刑事の独り言」。マイラブ連続殺人事件に携わるうちに、真奈美への複雑な思いに苦しみだすバディの壮馬の物語となる。真奈美の元夫・桐生（青柳翔）と飲みながら真奈美への気持ちを語る。
20日深夜に配信される第3話は「友情女3人の独り言」。いつものメンバー・真奈美、依織、由利子（堀内敬子）で鍋を囲む。マイラブ殺人事件へのそれぞれの心の内が明らかになり、本編への伏線も満載となる。