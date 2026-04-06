恋人との死別も経験…『プロボノ』女優イ・ユヨン、第2子妊娠を発表！長女＆夫との家族写真公開

女優イ・ユヨンが第2子の妊娠を発表した。

4月5日、所属事務所エースファクトリーは「イ・ユヨンが第2子を妊娠した。出産は9月を予定している」と明らかにした。

【写真】イ・ユヨン、長女＆夫を大公開！

現在は妊娠初期を過ぎた段階で、健康管理に専念しているという。

これに先立ち、イ・ユヨンは2023年2月に現在の夫との交際を公表し、2024年7月にはKBS2ドラマ『乱暴に扱ってください』の放送終了翌日に結婚と妊娠を同時に発表していた。

2025年9月にはソウルで結婚式を挙げ、多くの祝福を受けた。婚姻届の提出と出産を先に終えた後、約1年を経て行われた挙式だっただけに、その意味はより特別なものだった。

当時彼女は「素晴らしい天気と愛する人たちのおかげで、人生で一度きりの完璧な結婚式だった」と語り、夫と娘と共にした瞬間を「一生忘れられない思い出」とコメントし、深い余韻を残した。

（写真＝イ・ユヨンSNS）イ・ユヨンの娘と夫（左）、イ・ユヨンと娘

第2子妊娠の発表とあわせて、イ・ユヨンはSNSを通じて「今になってようやく公開する私の韓服写真と、わが子が1歳頃の美しい記録」とコメントし、家族写真を公開した。

公開された写真には、夫と第1子の娘と共に過ごす日常のひとときが収められており、温かく幸せな雰囲気が伝わってくる。特に娘はイ・ユヨンにそっくりで、微笑ましい家族の姿が見る者の笑顔を誘った。

結婚式の余韻が冷めやらぬ中で伝えられた第2子妊娠のニュース、そして幸せあふれる家族写真の公開に、ファンからは一層熱い祝福が寄せられている。

（写真＝イ・ユヨンSNS）イ・ユヨンと娘

なお、イ・ユヨンは結婚と出産を経た後も、ドラマ『瑞草洞＜ソチョドン＞』『プロボノ: アナタの正義救います！』などに出演し、女優としての活動を着実に続けながら、仕事と家庭をバランスよく両立させている。2016年12月には、17歳年上の俳優キム・ジュヒョクさんとの交際を認めたが、2017年10月に交通事故で亡くすという悲劇を経験している。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ユヨン プロフィール

1989年12月8日生まれ。2014年に映画『アトリエの春』でデビューした。以降、ドラマ『愛の迷宮−トンネル−』『君のせいで何もできない！』『ダーリンは危機一発！』『みんなの嘘』『インサイダー』、映画『背徳の王宮』『あいつだ』『マリオネット 私が殺された日』『ザ・ソウルメイト』などに出演した。2016年12月に17歳年上の俳優キム・ジュヒョクとの熱愛を認めたが、2017年10月に彼が交通事故で亡くなる悲劇を経験。2024年7月3日、一般男性との結婚、妊娠を発表した。