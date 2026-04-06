ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて開催中のイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』に、TVアニメ「呪術廻戦」の声優陣が登場！

2026年4月5日（日）、虎杖悠仁役の榎木淳弥氏と夏油傑／羂索役の櫻井孝宏氏を迎え、『「呪術廻戦」スペシャル・トークイベント』を開催。

作品世界とシンクロする特別な時間や、新情報発表の様子をお届けします。

開催日：2026年4月5日（日）

開催場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

出演者：榎木淳弥氏（虎杖悠仁役）、櫻井孝宏氏（夏油傑／羂索役）

日本発・世界的人気の5大作品が集結し、その“超リアル”な作品世界に全身で飛び込めるスペシャル・イベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』。

特別招待されたファン140名とともに、“呪力”を全身で超リアルに体感できるアトラクション『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D 〜廻る時計台〜』を体験する特別なイベントが行われました。

スクリーンから飛び出した虎杖と夏油と一緒に呪霊と戦い、「呪術廻戦」の世界に完全没入。

榎木氏と櫻井氏も一緒にこの戦いに加わり、ここだけの空間に酔いしれる唯一無二の体験に、会場のボルテージは最高潮に達しました。

その後のスペシャル・トークイベントは公式YouTubeでもライブ配信され、視聴者も超興奮なコメントで埋め尽くされるほどの熱狂ぶりを見せています。

ファンとともにアトラクションを体験した榎木氏と櫻井氏。

興奮冷めやらぬ様子で、その魅力を語りました。

榎木淳弥氏は、以下のように語ってくださいました。

めちゃめちゃ最高でした！

こんなにテンションが高くてニコニコな櫻井さん初めて見たかも。

足長かったですね！

五条さん。

でも五条さん、全然、手助けしてくれなかったね。

櫻井孝宏氏は、以下のように語ってくださいました。

少年おじさんになってたよね？

私のような年齢でも楽しめる、若返れる場所です、USJは。

彼らがリアルすぎて、やられる気分になるよね？

“黒閃(こくせん)”もくらっちゃったし。

あいつ(夏油 傑)、元気だったね。

(吹っ飛ばされるのは)あれは、相手を油断させるための演出だから。

楽しんでるの。

イベント前夜にパークを体験したお二人は、『呪術廻戦×ストーリー・ライド 〜呪霊列車〜』をはじめ、コラボレーションフードやグッズなどを満喫。

榎木氏はフードについて、「“黒閃”ってトゲトゲしているイメージですが、“黒閃！チキンピザブレッド”は、柔らかい。黒閃だけど優しい。」「(呪術高専のグレープフルーツ・レモネードを飲んで)1年ズって青春なんですね、甘酸っぺぇ！」とコメント。

ショップでは店内の様子を窺うミニメカ丸を二人で探したとのことで、櫻井氏も「USJは世界で唯一、ミニメカ丸が見れる場所なんじゃない？」「何十年ぶりかにカチューシャ選びました、20年ぶりくらいかな？」と昨夜の様子を振り返りました。

さらに、イベント会場では「リアルすぎる！」と話題の宿儺(すくな)の指をイメージしたチョコレート菓子を試食。

榎木氏が「(虎杖は)一口で飲み込んでいますが、まさかUSJで食べられるとは。僕の指くらいかな？でもやっぱり宿儺の指の方が長いですね。」と宿儺の真似をしてチョコを飲み込む仕草を見せ、会場から歓声があがりました。

開催期間：2026年5月11日（月）〜2026年8月18日（火）

対象アトラクション：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド（※バックドロップでは体験不可）

イベント中盤では、第二弾『呪術廻戦×ストーリー・ライド 〜任務終わりの呪術師たち〜』の詳細をサプライズ発表。

「五条 悟、夏油 傑、七海建人、灰原 雄が登場します！」と発表されると、この日一番の歓声が巻き起こりました。

任務を終えて観光中の五条、夏油、七海、灰原と偶然同じコースターに乗り合わせるストーリーとなっています。

大はしゃぎの五条に呆れ気味の夏油と七海、ノリノリの灰原が、乗車中にあるゲームをし始めるという展開。

ワイワイ楽しく過ごす4人につられて思わず笑顔になる、臨場感＆スリル満点の究極ライド体験です。

出演者インタビュー

ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドについて、お二人は以下のように語ってくださいました。

めちゃめちゃ迫力ありましたね！

虎杖が“たこ焼き食べたんだ！”て話しかけてくれて、俺も“パン食べたところだ”って、同じ気持ちだ！と思った瞬間、落下してた(笑)

乗り終わった後、明るい気持ちになっていた、まさにこれが“NO LIMIT!”

櫻井孝宏氏は、以下のように語ってくださいました。

想像していたより、すごかった…！

疾走感がすごすぎて、ストーリーが1/4くらいしか聞けていない、あとはずっと叫んでた。

もう一回乗りたい！

すごく気持ちよかった!

最後に、ファン140名とYouTubeライブ視聴者へ向けたメッセージです。

榎木淳弥氏は、以下のように語ってくださいました。

登場人物の一人として、入れたかのような感覚になりました。

今後の芝居にも生かせそうなくらい、戦闘シーンの迫力がリアルでした。

櫻井孝宏氏は、以下のように語ってくださいました。

“呪術廻戦”は、私たちの日常でも感じられるような世界観が魅力で、“懐玉(かいぎょく)・玉折(ぎょくせつ)”に描かれるような青春の空気感もその一つです。

このどこか日常とリンクしているところが今回のコラボを通じて実際に感じれました。

全てのクオリティが高く、素晴らしい体験でした。

開催期間：開催中〜2026年8月18日（火）

アトラクション形式：シアター・ショー

場所：シネマ 4-D シアター

大迫力の3D映像と音響・照明、風圧や振動、水しぶきなどの特殊効果により、「呪術廻戦」の世界を圧倒的臨場感で体験できるシアター・ショー・アトラクション。

2022年の初コラボレーションに続く待望の2度目の開催で、完全新作オリジナル・ストーリーが展開されます。

ゲストは新人補助監督として呪術高専東京校1年生たちと一緒に任務に挑み、失踪者が相次ぐ“古びた洋館”を虎杖、伏黒、釘崎らと探索。

激しい戦闘の最中には高専時代の五条と夏油も現れ、呪術師たちの術式が発動するたびに“呪力”が空間に広がるような臨場感を味わえます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「呪術廻戦」スペシャル・トークイベントの紹介でした。

HARRY POTTER and all related characters and elements (C) ＆ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.

MINIONS TM ＆ (C) 2026 Universal Studios.

(C) Nintendo

TM ＆ (C) Universal Studios ＆ Amblin Entertainment

書・紫舟

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

原作／青山剛昌｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)

(C) 2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

(C)東野圭吾／集英社

(C)CAPCOM

Universal elements and all related indicia TM ＆ (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 榎木淳弥＆櫻井孝宏が超興奮！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「呪術廻戦」スペシャル・トークイベント appeared first on Dtimes.