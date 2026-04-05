4月5日、阪神競馬場で行われた春の古馬中距離G1・大阪杯（芝2000m）は、北村友一騎乗のダービー馬・クロワデュノールがG1・3勝をマークした。ゴール寸前で武豊騎乗のメイショウタバルを抜き去り、今季初戦を制した。

大阪杯、勝利ジョッキーコメント

1着 クロワデュノール

北村友一騎手

「もちろん僕も期待していますが、皆さんも期待していただいたと思っての1番人気だと思います。それに応えられて嬉しく思います。公式会見でも言ったんですけど、いろんな方たちが本当に繋いでくださった継続騎乗でしたので、その気持ちに応えたいという思いで、感謝の気持ちを持ちながら挑みました。タフな馬場だなと思っていて、その中でメイショウタバルという素晴らしいライバルがいいペースで逃げていたので、なんとか捕まえてほしいなと思って一生懸命追いました。自分の中では、今年はクロワデュノールが主役だとずっと思っています。主役級でずっと引っ張っていけるようにクロワデュノールに頑張ってもらいたいです。たくさんの応援ありがとうございます。それに応えられて正直ホッとしたという気持ちもありますけど、本当に何より勝てて嬉しく思います。これからも頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします」

レース結果、詳細は下記のとおり。

4月5日、阪神11Rで行われた第70回大阪杯（4歳上オープン・G1・芝2000m・1着賞金＝3億円）は、北村友一騎乗の1番人気、クロワデュノール（牡4・栗東・斉藤崇史）が勝利した。3/4馬身差の2着に3番人気のメイショウタバル（牡5・栗東・石橋守）、3着に2番人気のダノンデサイル（牡5・栗東・安田翔伍）が入った。勝ちタイムは1:57.6（良）。

大阪杯・クロワデュノールと北村友一騎手

北村友一騎乗の1番人気、クロワデュノールがG1・3勝目をマークした。レースでは武豊メイショウタバルが主導権を握る形となり前半58秒台で隊列は進むと、クロワデュノールは中団から虎視眈々と機を伺った。直線まで手応えよく進み、逃げ込みを図るメイショウタバルを坂の上で射程圏に捉えると、ゴール寸前で力強く差し切った。殊勲の北村騎手は「メイショウタバルという素晴らしいライバルがいいペースで逃げていたので、なんとか捕まえてほしいなと思って一生懸命追いました」と激戦の直線を振り返った。

クロワデュノール 9戦6勝

（牡4・栗東・斉藤崇史）

父：キタサンブラック

母：ライジングクロス

母父：Cape Cross

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 クロワデュノール 北村友一

2着 メイショウタバル 武豊

3着 ダノンデサイル 坂井瑠星

4着 タガノデュード 古川吉洋

5着 セイウンハーデス 幸英明

6着 レーベンスティール C.ルメール

7着 ヨーホーレイク 西村淳也

8着 デビットバローズ 岩田望来

9着 ボルドグフーシュ 松山弘平

10着 ショウヘイ 川田将雅

11着 マテンロウレオ 横山典弘

12着 サンストックトン 高杉吏麒

13着 ファウストラーゼン 岩田康誠

14着 エコロヴァルツ 浜中俊

15着 エコロディノス 池添謙一