また止めた町田GK谷晃生、PK戦阻止率は驚異の8/17…勝負師・黒田監督も称える“立ち姿”「どこに蹴っても止めそうだなという雰囲気」
[4.5 J1百年構想リーグ第9節 FC東京 0-0(PK2-4) 町田 味スタ]
J1百年構想リーグのPK戦で無類の強さを見せているFC町田ゼルビアのGK谷晃生がまたしても2本のPKをストップし、今季3度目となる「勝ち点2」を手繰り寄せた。
谷は第2節・水戸戦(△2-2、PK4-2)で2本、第3節・東京V戦(▲2-2、PK3-4)で1本、第5節延期分・川崎F戦(△1-1、PK1-3)で3本を止めており、今大会のPK戦4試合のPK阻止率は驚異の「8/17」(47%)。75%程度が成功するというPKのセオリーを大きく覆し、特別大会の目玉企画で一際輝く存在となっている。
試合後、今季3試合でPKキッカーを務め、いずれも成功させているMF下田北斗は「途中から出て蹴るのは結構しんどいですけど、信頼してもらっている責任感をみんな持って蹴っている。得意ではないけど常に頑張って蹴っています」と自身のキッカーには苦笑いを浮かべつつも、谷の貢献度を指摘。「晃生が先に止めてくれるのがキッカー心理的には結構大きい。相手も外さずにジリジリしていると嫌な感じだけど、止めてくれると一つリラックスして蹴れるんじゃないかと思う」と称えた。
また町田の黒田剛監督は青森山田高で長年、インターハイと高校選手権というトーナメントで勝ち抜くべく、プロ以上にPK戦と向き合い続けてきた勝負師。町田でも「試合と全く別物というPK戦の捉え方をしていて、自分とボールとゴールというだけの関係性をしっかりと冷静にトレーニング通りに決め切る、思ったとおりにやり切る」というコンセプトを落とし込んでいるという一方、キーマンとなる守護神の姿には全幅の信頼を置いているようだ。
試合後の記者会見で黒田監督は「キッカー、キーパーともに我々の考え方を明確にはしているが、いざゴールに立ってみると本人の駆け引き、相手の状況があり、それをきちんと観察できる状況になっている」とPK戦の手応えを述べつつ、谷について「外から見ているが谷晃生の立ち姿というのがすごく勇敢に見える。どこに蹴っても止めそうだなという雰囲気を醸し出している時点でキッカーもやりづらいと思う。その時点で勝負勘が冴えてきているということだと思っている」と称賛。「日頃のPK練習でも自信を持ってやってくれているので、PKになったら必ず勝つんだというメンタルを持ちながらこれからも練習を積んでいきたい」と継続を誓った。
(取材・文 竹内達也)
J1百年構想リーグのPK戦で無類の強さを見せているFC町田ゼルビアのGK谷晃生がまたしても2本のPKをストップし、今季3度目となる「勝ち点2」を手繰り寄せた。
谷は第2節・水戸戦(△2-2、PK4-2)で2本、第3節・東京V戦(▲2-2、PK3-4)で1本、第5節延期分・川崎F戦(△1-1、PK1-3)で3本を止めており、今大会のPK戦4試合のPK阻止率は驚異の「8/17」(47%)。75%程度が成功するというPKのセオリーを大きく覆し、特別大会の目玉企画で一際輝く存在となっている。
また町田の黒田剛監督は青森山田高で長年、インターハイと高校選手権というトーナメントで勝ち抜くべく、プロ以上にPK戦と向き合い続けてきた勝負師。町田でも「試合と全く別物というPK戦の捉え方をしていて、自分とボールとゴールというだけの関係性をしっかりと冷静にトレーニング通りに決め切る、思ったとおりにやり切る」というコンセプトを落とし込んでいるという一方、キーマンとなる守護神の姿には全幅の信頼を置いているようだ。
試合後の記者会見で黒田監督は「キッカー、キーパーともに我々の考え方を明確にはしているが、いざゴールに立ってみると本人の駆け引き、相手の状況があり、それをきちんと観察できる状況になっている」とPK戦の手応えを述べつつ、谷について「外から見ているが谷晃生の立ち姿というのがすごく勇敢に見える。どこに蹴っても止めそうだなという雰囲気を醸し出している時点でキッカーもやりづらいと思う。その時点で勝負勘が冴えてきているということだと思っている」と称賛。「日頃のPK練習でも自信を持ってやってくれているので、PKになったら必ず勝つんだというメンタルを持ちながらこれからも練習を積んでいきたい」と継続を誓った。
(取材・文 竹内達也)