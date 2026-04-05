動物病院へやってきた犬の、「理不尽に耐えている光景」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で32万5000回再生を突破し、「静か～に耐えてるｗ」「すべてがかわいい！」といったコメントが寄せられています。

【動画：『なんでやねん！』動物病院に来た犬→他の犬のしっぽが…まさかの『理不尽な光景』】

尻尾が当たってる…！

TikTokアカウント「oimosukisuik」に投稿されたのは、お兄ちゃん犬と一緒に動物病院へやって来て、「理不尽」に耐えているマルックスの男の子「めんま」くんの様子。

お兄ちゃん犬の「いくら」くんは、めんまくんにお尻を向けた状態で立っています。すると、いくらくんがブンブンと振っている尻尾が、めんまくんの首にペチペチと当たってしまっています…！

目に当たっても…忍耐

ずっといくらくんの尻尾が当たりながらも、真顔のまま耐え続けているめんまくん。移動することもなく、その場でじーっと持ち堪えています。

初めは首に当たっていたいくらくんの尻尾は、だんだんとめんまくんの顔に当たり始めます。ついに左目に尻尾がクリーンヒットしますが、めんまくんはそのまま耐えていたんだとか。

「理不尽」に耐え抜いたワンコ

ママ曰く、ペチペチと当たる尻尾の音は動物病院内に響き渡っていたのだそう。ひたすら動かずに耐えるめんまくんの姿に、思わず笑いが込み上げてしまいます。

順番が来たのか、いくらくんが動き出したことで「尻尾パンチ」は終わりを迎えます。「理不尽」にじっと耐え抜くめんまくんの姿に、多くの人がほっこりしてしまったのでした。

投稿には「静か～に耐えてるｗ」「すべてがかわいい！」「何度も見ちゃいました」「ツッコミ激しいｗ」「爆笑した」「黙って尻尾パンチ受けてるの愛おしい」といったコメントが寄せられています。

いくらくんとめんまくんの愉快な日常は、TikTokアカウント「oimosukisuik」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「oimosukisuik」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。