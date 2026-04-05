43歳・熊田曜子、ランウェイでコート脱ぎ去りビキニに ”体脂肪率9％”美ボディ披露【関コレ】
タレントの熊田曜子（43）が5日、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』（関コレ）に登場した。
【写真】ランウェイでコートを大胆に脱ぎ去った村雨芙美＆熊田曜子＆柚乃りか
『関コレ』恒例となっている熊田を中心にした同パフォーマンス。今回は、村雨芙美（25）、柚乃りか（27）とのトリオで登場。ティアラを被ったコート姿でランウェイを進み、ランウェイで大胆に脱ぎ去ると、ピンクの鮮やかなビキニ姿へと変身。前日にブログで体脂肪率9％というデータを公開したばかりの熊田は、皮膚から浮かび上がった見事な腹筋を披露していた。サービス満点に華麗にポーズを決め、会場を沸かせた。
『関コレ』は「大阪から世界へ発信する関西の文化イベント」をテーマに2010年に誕生。アーティストのライブ、タレントやモデルによるファッションショーなどが催されるエンターテインメントイベントとなっており、今回で30回目を迎える。
Novelbrightや山本彩、CLASS SEVENらによるパフォーマンスが行われるほか、ファッションステージには、モデルやアイドル、アスリート、YouTuberなどが秋冬ファッションに身を包む。
【写真】ランウェイでコートを大胆に脱ぎ去った村雨芙美＆熊田曜子＆柚乃りか
『関コレ』恒例となっている熊田を中心にした同パフォーマンス。今回は、村雨芙美（25）、柚乃りか（27）とのトリオで登場。ティアラを被ったコート姿でランウェイを進み、ランウェイで大胆に脱ぎ去ると、ピンクの鮮やかなビキニ姿へと変身。前日にブログで体脂肪率9％というデータを公開したばかりの熊田は、皮膚から浮かび上がった見事な腹筋を披露していた。サービス満点に華麗にポーズを決め、会場を沸かせた。
Novelbrightや山本彩、CLASS SEVENらによるパフォーマンスが行われるほか、ファッションステージには、モデルやアイドル、アスリート、YouTuberなどが秋冬ファッションに身を包む。