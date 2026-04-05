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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【今週のAIトレンド丸わかり】動画生成AIモデルのリリースラッシュ「PixVerse V6、Wan2.7、Seedance 2.0、Veo 3.1 Lite」/Claude Codeの5つの新機能」と題した動画を公開した。動画では、ここ1週間の間にリリースされた最新のAIツールや関連ニュースについて解説している。



動画の前半では、PixVerse V6やWan 2.7など、動画生成AIモデルのリリースラッシュについて取り上げている。PixVerse V6は、最大1080pの超高品質な動画を作成でき、全ユーザーに世界モデル「PixVerse R1」が展開された。アリババの最新画像・動画生成AIモデル「Wan 2.7」や、バイトダンスの「Dreamina Seedance 2.0」、Googleの低コスト版「Veo 3.1 Lite」など、各社から新たなモデルが続々と提供開始されている。



また、AnthropicのAIエージェント「Claude Code」には、パソコンを自動で操作できる機能や、画面のちらつきを抑えるNO_FLICKERモードなど、5つの新機能が実装された。そのほかにも、Googleの小型AIモデル「Gemma 4」や、AIコードエディタ「Cursor 3」の公開など、多岐にわたるアップデートが紹介されている。



後半のAIニュースでは、OpenAIが過去最大となる約135兆円の資金調達を完了したことや、Microsoftが日本のデータセンター拠点に約1.6兆円を投資する計画を発表。さらに、Metaの度付きレンズ対応AIメガネの新モデル発表や、動画生成AI「Sora」の2026年4月26日でのサービス終了など、重要な動向がまとめられている。



最新AIツールの機能から業界の投資動向まで、AIを取り巻く環境が急激に変化していることが確認できる。動画のコメント欄には紹介された記事やツールのリンクがまとめられており、実際にそれぞれのサービスにアクセスして試すことが可能である。