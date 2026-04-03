【2026年4月】シネフィルWOWOWプラスで配信予定の海外ドラマ

Amazon Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」で2026年4月に配信予定の海外ドラマのラインナップをご紹介。

シネフィルWOWOWプラス2026年4月の注目作

『アルビュス 犯罪学教授の殺人捜査団』シーズン1（字・吹）

4月15日（水）配信開始

一流犯罪心理学者のアルビュス教授が、個性豊かな4人の学生たちを引き入れ犯罪捜査チームを結成！持ち前の能力をいかんなく発揮し、警察から捜査協力を依頼された難事件に挑む！

『THE WALL 刑事セリーヌ・トルドー』シーズン1

4月15日（水）配信開始

カナダ発の「ノルディック・ノワール（北欧風ミステリー）」の傑作として改めて注目を集めている『THE WALL 刑事セリーヌ・トルドー』。

ケベック州北東部に位置する小さな鉱山町、フェルモン。そこで、ある若いダンサーの遺体が発見される。この事件の捜査にあたるのは、最も経験豊富な捜査官の一人であるセリーヌ・トルドー刑事。閉ざされた極寒のコミュニティ、壁の中に隠された秘密、そしてベテラン刑事セリーヌが直面する自身の過去。単なる犯人捜しにとどまらない、重厚な人間ドラマが本作の魅力と言えるだろう。

シーズン2も4月29日（水）より配信開始予定。

シネフィルWOWOWプラスはこちらより。（海外ドラマNAVI）

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